La (pas si) nouvelle BMW Série 1 est déjà là

Officiellement, cette nouvelle BMW Série 1 est la F70, une "vraie nouvelle". Esthétiquement et mécaniquement, on a plus affaire à une évolution (alias facelift) qu'à une nouvelle Série 1. On a une nouvelle face avant avec des blocs optiques retravaillés mais qui conservent globalement leur forme. On a surtout une nouvelle calandre qui inaugure un nouveau schéma. On a toujours les haricots quasiment fusionnés. On va bientôt avoir une single frame chez BMW ! Mais, la trame interne est nouvelle avec des barres obliques sur l'extérieur et verticales à l'intérieur. Bizarre.

Le profil évolue surtout au niveau de l'arrière avec le fameux pan de Hofmeister (le boomerang typique du montant arrière) qui fait son retour en force. On peut noter un "1" en creux sur cette partie. A l'arrière, les feux qui étaient plutôt doux dans leurs formes sont ici complexes avec des angles marqués et une encoche en partie basse. Mais on peut remarquer que la partie sur le hayon ne change pas de forme extérieure. Nouvel indice d'un facelift plus qu'une nouvelle génération.

La version M135 xDrive (la blanche) a un bouclier avant plutôt "passe-partout" mais un arrière démonstratif avec deux doubles sorties. Des aplats de noir laqué rehausse l'extérieur. Cette M135 xDrive est même limite plus "fade" que les versions d'entrée de gamme, surtout celle avec les chromes sur la calandre (qui montrent que les haricots sont encore symboliquement séparés NDLA) comme sur la 120 (la verte).

Pour les dimensions, elle prend 4 cm en longueur pour 4,36 m. L'empattement reste inchangé à 2,67 m.

Les motorisations de la nouvelle BMW Série 1 (au lancement)

BMW 120 (Essence & Micro-hybridation 48V)

BMW M135 xDrive (Essence)

BMW 120d (Diesel & Micro-hybridation 48V)

Notion d'importance pour BMW et sa mercatique, la lettre "i" que l'on avait l'habitude d'avoir à la fin des modèles à moteur à injection d'essence, disparait pour ne plus entretenir une certaine confusion avec les modèles 100% électriques.

A l'intérieur, la BMW Série 1 récupère une grande dalle incurvée qui court des instruments de bord derrière le volant à la console centrale. 2024 oblige, le reste de la planche de bord a un traitement très horizontal. C'est la mode du moment et ici, cela n'est pas désagréable avec une ligne directrice qui court d'une portière à l'autre. En fonction des versions, on a des fauteuils revêtus de tissu qui ont déjà l'air très sportifs dans leur maintien à des fauteuils "M Sport" avec tous les atours des sièges baquet sans en être réellement.

Pour son lancement, cette nouvelle Série 1 dispose des moteurs existants à savoir le 120 et le M135 xDrive (plus de "i" on le rappelle). La BMW 120 tout comme le Diesel 120d sont micro-hybridées 48 volts (mHEV) avec un moteur électrique dans la boîte à vitesses à 7 rapports Steptronic à double embrayage de série. A se demander pourquoi on conserve un si imposant module central entre les occupants avant puisqu'il n'y a pas de levier de vitesse.

Combien pour cette nouvelle BMW Série 1 ?

La BMW 120 a le 3 cylindres 1,5 l qui développe 170 chevaux, la 120d un 4 cylindres de 2 litres pour 163 chevaux. Enfin la M135 xDrive dispose d'un 4 cylindres 2 litres essence que l'on retrouve dans le Mini Countryman ou les BMW X1 et X2. 300 chevaux pour cette version avec suspension adaptative M, blocage mécanique de différentiel sur l'essieu avant et transmission intégrale (d'où xDrive) intelligente. Moins de 5 secondes pour le 0 à 100 km/h avec cette M135 xDrive.

La BMW 120 pèse (norme EU avec 90% des pleins et un conducteur de 75 kg) 1500 kg. Comptez 1625 kg pour la M135 xDrive (tiens c'est un "SUV" au sens parisien du terme NDLA), et 1570 kg pour la 120d. Cela signifie déjà que la M135 xDrive aura un petit malus au poids. Concernant le malus CO2, la BMW 120 en paiera entre 125 et 540 € selon les équipements. La BMW 120d sera exemptée ou malussée jusqu'à 210 € selon équipements. Quant à la M135 xDrive, elle affiche entre 173 et 184 g de CO2/km et donc un malus entre 11 803 € et 30 624 € ! OUCH !

Côté tarifs, la BMW Série 1 débute en 120 à 38 900 € "de base" et grimpe à 57 200 € pour la version M135 xDrive hors options et hors malus castrateur. Au final si officiellement il s'agit bien d'une nouvelle génération (code F70) de la Série 1, on a plus affaire à une nouvelle mise à jour de la BMW Série 1. Surtout, BMW "précipite" le renouvellement de la Série 1.