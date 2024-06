La Nissan GTR R35 fait ses adieux aux USA

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

S'appuyant sur les changements déjà annoncés pour la GT-R 2024 , les éditions Takumi et Skyline rendent hommage au véhicule de performance qui est une icône de la gamme Nissan depuis ses débuts en 2007 . La production de la GT-R pour le marché nord-américain prendra fin en octobre. Le prix des éditions limitées débutera au prix de 151 090 $ pour l'édition Takumi T-spec et de 131 090 $ pour l'édition Skyline. Moins de 200 unités seront disponibles, ce qui en fera une sortie rare et exclusive du marché nord-américain.

Takumi

La GT-R T-spec Takumi Edition rend hommage aux maîtres artisans takumi éponymes responsables de l'assemblage à la main de chaque moteur GT-R VR38DETT. Le badge moteur reconnaissant le takumi comportera une écriture gravée en rouge et le compartiment moteur abritera une plaque VIN dorée. L'insigne moteur rouge signifie un niveau d'attention élevé porté aux tolérances précises du moteur et à l'équilibrage des composants lors de l'assemblage du V6 biturbo de 3,8 litres.

De plus, la T-spec Takumi Edition étonne sous tous les angles avec sa peinture Midnight Purple – une référence à certaines des éditions spéciales les plus emblématiques de la ligne Skyline/GT-R. La garniture intérieure est également finie en Mori Green exclusif. Comme la GT-R T-spec 2024 standard, l'édition Takumi reçoit également plusieurs améliorations mécaniques, notamment les freins en carbone-céramique GT-R NISMO, une version peinte en or des roues forgées RAYS de 20 pouces de la NISMO, un véhicule réglé par NISMO Contrôle dynamique et des ailes avant plus larges.

Skyline

La GT-R Skyline Edition apporte le nom emblématique aux États-Unis et fait référence à la beauté abondante que l'on trouve dans les horizons du Japon. S'appuyant sur la GT-R Premium, elle porte la peinture Bayside Blue et présente une superbe nouvelle palette de couleurs intérieures Sora Blue. Autrefois un incontournable de la palette de couleurs de la voiture, le Bayside Blue a été « retiré » après la GT-R de génération R34.Ouvre dans une nouvelle fenêtre.et relancé en 2019 pour le modèle édition 50e anniversaire .

Godzilla, de retour sans bruit ?

Alors que la R35 GT-R tire sa révérence, Nissan se dit désormais « hyper concentré sur l'avenir et la prochaine ère d'innovation passionnante en matière de performances. », bref sur l’électrification.

Le vice-président de Nissan a promis récemment dans des déclaration presse "de ne pas faire une GT-R à moitié construite, ce n'est pas l'intention". La R36 n'est cependant pas imminente, car la technologie des véhicules électriques n'est pas encore prête pour ce type de véhicules haute performance, à moins d'avoir une autonomie ridicule en mode dynamique...

Les batteries à semi-conducteurs ne seront pas disponibles avant 2028. Le concept Hyper Force présenté en 2023, avec ses 1 341 chevaux, laissait entrevoir la perspective d'une GT-R entièrement électrique dotée d'une technologie de batterie révolutionnaire. Ces batteries à semi-conducteurs doivent apporter une solution à a problématique du poids pour les véhicules électriques à vocation sportive. Le modèle actuel pèse 1 753 kg dans sa version Nismo, ce qui est déja considérable pour une sportive. Ce n'est donc que vers 2029 voire 2030 que l'on pourra éventuellement revoir une Nissan GTR, mais électrifiée.