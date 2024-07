Honda Civic Si : l'alternative mesurée à la Type-R

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Pour les Européens, la Civic sportive, c’est la radicale Type-R avec son look de tuning décomplexé. Mais aux Etats-Unis existe une autre version sportive de la compacte japonaise, une sorte de « type R » light, la Si, qui correspond à « Sport Injected ». La « Si » a été introduite pour la troisième génération de Honda Civic au Japon et en Amérique du Nord, au milieu des années 80.

Un petit moteur plein de peps et une boîte 6

En tant que tel, les chiffres de puissance plus élevés n’étaient clairement pas la priorité. La Civic Si conserve le même moteur turbocompressé de 1,5 litre, développant 203 chevaux et 260 Nm de couple, ce qui est donc assez éloigné des 330 CV de la Type R.

Néanmoins, Honda promet que la nouvelle Civic Si est « la Si la plus amusante à conduire que nous ayons jamais proposée à nos clients ». Comment ? Le nouveau modèle est doté, en vertu de nouvelles normes de sécurité, d'un châssis plus rigide, comprenant de nouveaux supports de montant B inférieur et de seuil de porte arrière, tandis que les amortisseurs ont été recalibrés en conséquence pour augmenter la rigidité en torsion et en flexion.

La Civic Si propose surtout une boîte manuelle, élément devenu rarissime désormais. Auparavant, la voiture émettait automatiquement un signal sonore lors des rétrogradations jusqu'à la seconde, mais désormais, le système de synchronisation du régime (rev matching) lors des rétrogradations a été optimisé pour intervenir désormais dans les passages de la deuxième à la première vitesse.

Les changements visuels imitent ceux de la Civic "standard" restylée, dévoilée en mai. Le pare-chocs avant a été redessiné, la calandre inférieure adoptant désormais une forme légèrement différente, avec une calandre à motif hexagonal. Les ouvertures des phares antibrouillard ont également été réduites, avec un plastique noir moins complexe.

Les roues spécifiques au Si ont également été repensées. Il s'agit d'un changement subtil, les deux options étant disponibles en noir mat, mais le design à doubles rayons présente quelques bords supplémentaires, ce qui lui donne sans doute un aspect un peu plus sportif. Pour la livrée, Honda a ajouté la peinture Urban Gray Peal que l’on trouve sur l’Accord et le CR-V.

L’intérieur reçoit quelques mises à jour avec des ports USB-C et un système d'infodivertissement compatible Android Auto et Apple CarPlay, accessibles via un écran tactile plus grand de 9 pouces introduit dans la Civic haut de gamme. Tout comme la version Sport Touring Hybrid, le Si intègrera Google Assistant, avec Google Maps et plus encore sur le Play Store.

D'autres améliorations technologiques incluent des graphiques exclusifs à Si pour son écran conducteur de 10,2 pouces. Avec la configuration manuelle de la voiture, on peut observer un grand tachymètre en place, mais également une jauge de boost et une jauge de force G pour plus d'informations. Enfin, les sièges sport « près du corps » sont désormais chauffants de série.

La Honda Civic Si 2025 sera mise en vente début août aux environs de 29 950 $, avec des pneus d'été haute performance en option sont disponibles pour un supplément de 300 $. Pas question de la voir chez nous...