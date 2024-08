Gunther Werks GWR : elle a une gueule d'atmosphérique !

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Ce restomod de la 911 génération 993 est dotée d'une carrosserie légère entièrement fabriquée en fibre de carbone. Gunther Werks a remanié le design extérieur de la 993 sans aller trop loin.

Les retouches ont surtout pour vocation d’optimiser l’aérodynamisme. On remarque un toit à double bulle, des rideaux d'air pour les roues avant et un diffuseur arrière avec une double sortie d’échappement centrale imprimées en 3D. La face avant reçoit un séparateur noir et des prises d'air élargies. Il existe également des feux de jour et des phares à LED teintés, ainsi qu'un capot sur mesure avec extracteurs d'air. Les roues sont en magnésium forgé d'une seule pièce, afin de grapiller quelques kilos en plus, avec des caches façon « turboréacteur » tout à fait dans l’esprit années 80 (comme sur la Tuthill d’ailleurs). Une barre lumineuse LED se retrouve également à l’arrière.

Légèreté et puissance pure

La GWR est désormais dotée d'une suspension avant à double triangulation comme une 992 GT3, d'un empattement plus long de 30 mm que la norme. Le poids à vide suggéré est de seulement 1 088 kg, avec une rigidité en torsion jusqu'à 150 % par rapport à un donneur 993 grâce à un renfort supplémentaire.

Le précédent travail de Gunther Werks, la Tornado, embarquait un bloc biturbo. Place ici à un six cylindres atmosphériques de 4,0 litres qui tourne à 9 000 tr/min (vous imaginez le son !) pour 500 chevaux et 461 Nm de couple. Le moteur arbore un corps de papillon distinctif, un nouveau collecteur d'admission et divers composants légers en titane pour le rendre aussi réactif que possible. Une transmission manuelle est le compagnon idéal de ce moteur.

Touchées dorées

L’intérieur, tout en conservant son design d’époque, propose une finition exemplaire avec une paire de sièges baquets en fibre de carbone, un tableau de bord garni de carbone ainsi qu’un très beau volant recouvert d'Alcantara muni de deux boutons à la finition dorée (dont le sélecteur de mode de conduite) et un marqueur doré à 12 heures. Le sertissage doré se trouve aussi au niveau du compte-tours central du tableau d’instrumentation analogique. Une petite entorse à l’atmosphère des années 90 est fait avec l’implantation d’un petit écran pour les applications smartphone, mais celui-ci se fait très discret.

Gunther Werks a l'intention de fabriquer seulement 40 exemplaires - encore plus rare que les 75 voitures turbo Project Tornado.Comme le veut la tradition, les possibilités de personnalisation sont infinies.