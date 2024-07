Goodwood: une McLaren à moteur rotatif, mais oui

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

La sensation néo-zélandaise du drift « Mad Mike » Whiddett et Lanzante ont dévoilé « l'hypercar de drift la plus folle du monde » au Goodwood Festival of Speed.

Michael Brandon Whiddett également connu sous le nom de « Mad Mike » , est un coureur de drift néo-zélandais sponsorisé par Red Bull, qui se produit au Japon, en Amérique et bien sûr sur ses terres. Whiddsett entretient des relations solides avec Mazda et drifte avec des moteurs Mazda depuis ses débuts en 2007 dans une Mazda RX-7 .« MadMac » a dévoilé à Goodwood son projet le plus fou à ce jour : une hypercar McLaren drift moteur à rotatif développant, 1 000 chevaux et crachant des flammes.

Le savoir-faire McLaren combiné à l'exentricité

Les équipes de Lanzante Motorsport, connus pour avoir fait gagner la McLaren F1 au Mans en 1995, et MadLab ont combiné connaissances techniques, expertise en ingénierie et pensée non conventionnelle.

Combinant un châssis en fibre de carbone d’une McLaren 650S avec la sécurité supplémentaire d'un arceau de sécurité par la FIA, l'équipe a développé sur mesure une carrosserie de type P1 GTR et P1 LM développée par Lanzante. Rocket Bunny, célèbre pour ses kits de carrosserie sur Mazda, a également contribué au design final. Cettecarrosserie a été étirée dans toutes les directions, donnant une position arrière plus agressive, ainsi que des arches avant plus large pour s'adapter à l'ajustement de direction nécessaire pour la pratique du drift.

Changement de philosophie mécanique

Équipée à l'origine d'un V8 biturbo de 3,8 litres, l'équipe a pris la décision de « s'en tenir à ce qui est dans l'ADN de Whiddett » alors qu'elle cherchait des moyens de générer les 1 000 ch souhaités. Le résultat ? du rotatif ! Un moteur turbo 20B à trois rotors sur mesure, construit par MadLab, un été installé au cœur du châssis en fibre de carbone de la McLaren. La transmission d'origine de la McLaren conservée, l’équipe technique a développé une boîte de transfert connectée au moteur le rotatif crachant des flammes. En tous cas, le résultat sonore est génial.

Montants personnalisés, crémaillère de direction supplémentaire, roues de mesure, installation d'un ECU et d'un tableau de bord personnalisés pour un contrôle total, transfert des changements de vitesse au volant de style GT3 et installation d'un frein à main hydraulique font partie des autres modifications.

Voici la démonstration faite à Goodwood :