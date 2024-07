Fiat : Panda électrique à moins de 25.000 euros, merci la Serbie !

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Fiat veut proposer un véhicule électrique à prix abordable

La nouvelle voiture, produite en Serbie … et non en Italie … est destinée à compléter l'offre de véhicules électriques à prix abordables du groupe automobile Stellantis. Lequel tente via notamment la Citroën e-C3 de faire face à l'offensive à venir de voitures électriques chinoises très performantes en terme de prix.

"L'aspect abordable n'est jamais une option sur une Fiat", a dit Olivier François lors d'une cérémonie marquant le 125e anniversaire de Fiat, dans son berceau de Turin.

Production en Serbie …

Etaient également présents à l'événement le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, le président du groupe John Elkann et le ministre italien de l'Industrie, Adolfo Urso, alors que ces derniers mois, les tensions ont été vives entre le dirigeant du groupe automobile et le gouvernement italien, sur fonds d’engagements à produire localement. Les derniers chiffres faisant état d’une nette baisse de la production de Stellantis dans les usines italiennes ne sont pas faites pour apaiser les tensions.

Il faut dire que la Serbie offre des coûts de main d’oeuvre pour le moins avantageux … selon le site tradingeconomics se basant sur les données Eurostat, en mars 2024, le salaire minimum s’élevait à 543,64 euros ….

Plate-forme low-cost Stellantis

La nouvelle Panda sera également disponible en version hybride et en motorisation essence traditionnelle.

Tous les nouveaux modèles Fiat seront basés sur la plateforme low cost et multi-motorisation de Stellantis, "Smart Car", inaugurée avec la nouvelle Citroën C3.

La nouvelle Panda ne remplacera pas toutefois immédiatement le modèle actuel, dont la production dans l'usine italienne de Pomigliano pourrait durer jusqu'en 2029.

Sources : Fiat, Reuters