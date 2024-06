BMW M2 mise à jour : pas plus jolie, mais plus puissante

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

20 CV de plus, mais aussi un couple optimisé

Avec 20 chevaux de plus sous le capot, le moteur 6 cylindres en ligne bi-turbo culmine désormais à 480 ch. Bien que l'amélioration de la puissance du M2 soit marginale, BMW a surtout travaillé la réactivité, la réponse de la pédale d’accélérateur et la courbe de couple du moteur biturbo à six cylindres.

La boîte manuelle 6 vitesses est maintenue, avec un couple inchangé à 550 Nm, tandis que les propriétaires qui choisissent la boîte M Steptronic à huit vitesses profiteront de 600 Nm. La fenêtre dans laquelle le couple maximal est obtenu est plus petite dans la version auto qu'avec le levier de vitesses. En fait, la fenêtre de couple de la boîte manuelle a été augmentée pour 2025, les 550 Nm étant accessibles entre 2 650 et 6 130 tr/min, alors que le modèle sortant plafonnait à 5 870 tr/min.

Ces petites améliorations se traduisent toutes par une légère réduction des temps de 0 à 100 Km/h. La M2 manuel peut les atteindre en 4,1 secondes, soit 0,1 seconde plus rapide que le modèle précédent. Avec la boîte automatique à huit rapports, le temps reste le même que celui du modèle sortant, soit 3,9 secondes. La vitesse de pointe reste limitée électroniquement à 250 km/h ou 285 km/h, avec le pack conducteur M en option.

Un design inchangé, mais plus de choix et d'équipements

Si la mécanique et le comportement de la M2 ne peuvent que ravir les amateurs, le design était par contre bien plus controversé. BMW n’a pas jugé nécessaire de retoucher ce design assez disgracieux, avec ces boucliers carrés et proéminents… Seuls les pots d’échappement quadruples M évoluent et sont désormais finies en noir de série. D'autres changements incluent les badges de désignation du modèle sur le couvercle du coffre et la calandre, qui sont désormais noirs et bordés d'argent. La palette de couleurs a été élargie, avec un choix de trois couleurs unies, sept nuances métalliques et quatre finitions de peinture BMW Individual. Pendant ce temps, le design des roues reste le même, avec des 19 à l'avant et des 20 à l'arrière, mais au moins vous pouvez désormais opter pour une « finition argent brillant ».

L'intérieur évolue davantage avec une planche de bord revue, des aérateurs centraux et latéraux redessinés ainsi que de nouveaux écrans incurvés diviseurs. Vous trouverez le système d'exploitation 8.5 de BMW avec iDrive 8.5 et ces graphiques spécifiques à M très importants. Les boutons ont massivement disparu, la plupart des fonctions étant intégrées désormais dans l'interface d'infodivertissement.Le design du volant change aussi, avec désormais avec une jante à fond plat, un marqueur central à 12 heures et des rayons différents. Et pour les amateurs de courses sur piste, vous pouvez désormais commander les sièges baquets M Carbon, allégés, en option autonome. Si vous pouvez économiser les kilos en trop, les sièges M Sport peuvent être commandés en cuir Vernasca, en noir avec un surlignage rouge.

La dotation de série s’enrichit entre autres du Parking Assistant, de des sièges avant chauffants, d’un vitrage calorifuge, de la Personal e-SIM ou encore des ceintures de sécurité avec liseré M.

Cette nouvelle BMW M2 est proposée à partir de 84.700 euros, à quoi s’ajoutent chez nous les 60.000 euros de malus ! ça pique !