Aston Martin Valiant : la patte de Fernando

Fernando, Fernando

Ayant la particularité d’être axée sur la piste tout en étant légale pour un usage sur la route, la Valiant a été confectionnée par le département Q by Aston Martin. Le projet trouve aussi ses origines dans le désir personnel de Fernando Alonso, pilote vedette d’Aston Martin en F1, de disposer d’une interprétation plus légère, plus extrême, inspirée des voitures de course, de la spectaculaire Aston Martin Valour.

« Valour était une célébration spectaculaire du 110e anniversaire d'Aston Martin et m'a incité à créer une version plus extrême, inspirée des voitures de course, axée sur la piste, tout en offrant également une conduite passionnante sur route. Valiant est né de ma passion pour la conduite à la limite et j'ai apprécié travailler en étroite collaboration avec l'équipe Q by Aston Martin tant sur la conception que sur les spécifications techniques et je pense que nous avons créé un chef-d'œuvre. » a déclaré le champion espagnol.

Une Muscle car à l'aérodynamique peaufinée

Tout en reprenant la gueule très agressive de la Valour, façon « muscle car américain », la Valiant dispose d’un séparateur avant plus prononcé et d’une nouvelle calandre en fibre de carbone qui s’étire sur toute la largeur, englobant donc les gros feux ronds intimidants, afin d’augmenter le flux d'air de refroidissement vers le moteur. De profil, on remarque des ailes latérales fortement festonnées et ses disques aérodynamiques en fibre de carbone, façon F1, montés sur les roues en magnésium de 21 pouces. Les les larges bas de caisse et les générateurs de vortex relevés situés devant les roues arrière adoucissent le flux d'air le long des flancs, réduisant ainsi les turbulences, la traînée et la portance.

Inspirés des enjoliveurs montés sur le légendaire RHAM/1 « Muncher » du Mans de 1980 et fixés directement aux roues légères en magnésium forgé, les disques aérodynamiques réduisent les turbulences et la traînée créées par les roues en rotation, s’inspirant directement des solutions expérimentées en F1. De plus, six entrées stratégiquement placées aspirent l'air de refroidissement sur les freins en carbone-céramique pour maintenir des performances de freinage optimales pendant l'utilisation sur piste, avec des ouvertures autour de la circonférence de la roue permettant à la chaleur extrême générée par les disques en carbone-céramique de s'évacuer.

C’est l’arrière qui évolue de façon significative avec la queue Kamm pointue et le couvercle de pont audacieusement relevé surmonté d'une aile fixe proéminente, un peu façon F40, conçu pour équilibrer les gains d'appui apportés par le séparateur. Le diffuseur arrière en fibre de carbone encadre un système d'échappement en titane à quatre sorties du Valiant, qui a été conçu pour un impact visuel maximal et réglé pour mettre en lumière la sonorité du moteur.

Gain de puissance et de poids

Parlons en effet du cœur de la bête. Le V12 Twin Turbo de 5,2 litres d’origine AMG passe de 715 à 745 ch mais conserve la même valeur de 753 Nm de couple, associé à une transmission manuelle à six vitesses. Pour freiner cette boule de muscles, la Valiant est équipée de série de freins en carbone-céramique mesurant 410 mm x 38 mm à l'avant et 360 mm x Arrière de 32 mm pour une immense puissance de freinage sans fondu.

Inspirée par les technolgies F1 et pour répondre aux desiderata d’Alonso, la Valiant a fait aussi la chasse aux kilos superflus. L'adoption d'un sous-châssis arrière imprimé en 3D permet d'économiser 3 kg sans réduction de la rigidité, tandis qu'un tube de torsion en magnésium réduit la masse au centre de la voiture de 8,6 kg. Les roues légères en magnésium de 21 pouces réduisent la masse non suspendue de 14 kg, tandis qu’une batterie lithium-ion spécifique au sport automobile a été installée pour économiser 11,5 kg supplémentaires. Le cockpit strictement biplace fait aussi la part belle à la fibre de carbone apparente au fini satiné.

A la légèreté s’ajoute la recherche d’agilité. Le changement le plus marquant réside dans l'installation d'amortisseurs type sport auto Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV), capables d'ajuster simultanément chaque amortisseur à l'une des trente-deux courbes d'amortisseur discrètes en moins de six millisecondes. La technologie offre une possibilité presque illimitée de réglage des caractéristiques de conduite et de maniabilité. Les amortisseurs Multimatic ASV ne sont installés que sur les véhicules les plus dynamiques et les plus exclusifs disponibles et ne sont pas disponibles sur le marché secondaire. Pour exploiter les limites accrues de la nouvelle configuration de suspension et une plus grande force d'appui aérodynamique, chacun des modes de conduite prédéfinis de Valiant – Sport, Sport+ et Track – ont été recalibrés.

Une attention particulière est portée aux points de contact entre le conducteur et la machine. Cela commence par un nouveau volant, parfaitement rond avec une jante de diamètre plus fin et des rayons dépourvus de commutateurs pour une sensation intuitive.Pour souligner la nature mécanique de la boîte de vitesses manuelle, une découpe dans le tunnel de transmission expose la tringlerie de transmission qui se dirige vers l'arrière de la boîte-pont à six vitesses. Le développement s'est concentré sur le perfectionnement du poids et de la sensation du levier de vitesses, avec un nouveau pommeau de vitesse sphérique sur mesure et un changement de vitesse en H maximisant l'effort et la précision du changement de vitesse.

Pensée pour un usage sur la piste, la Valiant est équipé de série d'une demi-cage intégrée ainsi que de sièges Recaro Podium garnis sur mesure. La demi-cage en acier constitue le point d'ancrage permettant de monter des harnais de course à 4 points sur la voiture. Disponible avec un choix de garnitures d'habitacle en Alcantara ou en cuir semi-aniline, Valiant propose un matelassage de siège en Alcantara « gaufré » et un volant tactile en Alcantara pour un contrôle maximal. Les panneaux de porte sur mesure présentent un design sculpté avec des panneaux d'insertion en maille pour réduire le poids, ainsi que des poignées de déverrouillage de porte en tissu léger.

Alors que les premières livraisons devraient commencer au quatrième trimestre 2024, la Valiant fera ses débuts publics au Goodwood Festival of Speed ​​2024 (du 11 au 14 juillet) avec des démonstrations dynamiques sur le célèbre parcours Hill Climb. L'une des démonstrations sera confiée évidemment à Fernando Alonso.