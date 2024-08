WRC : Ogier gagne un rallye de Finlande desctructeur

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

10 voitures WRC au départ de ce rallye de Finlande 2024, et 7 à l'arrivée, dont seulement 4 n'ont pas bénéficié du système d'abandon/retour au rallye (ex-Rallye2). Surtout, il y a eu du "drama" avec Evans qui a abandonné deux fois, ou Rovanperä qui était en tête du rallye jusqu'à la 19e spéciale sur 20. Un caillou dans un virage l'a envoyé dans les sapins, sans trop de bobo pour l'équipage.

Avant eux, Ott Tänak et Martin Järveoja avaient déjà goûté aux sapins. Plus rudement, cette fois, avec une sortie à grande vitesse. Le copilote a été envoyé pour des contrôles de santé mais il semble que tout va bien. Grégoire Munster, le Luxembourgeois de chez M-Sport a plié son Ford Puma dans des tonneaux impressionnants. D'autres ont connu des accidents moins spectaculaires comme Katsuta avec une roue arrière arrachée ou autre.

Le gros retournement de situation a donc été l'accident de Rovanperä alors qu'il avait une main sur le trophée de la victoire. Ce dernier retombe dans les mains de Sébastien Ogier, devant Neuville et Fourmaux. Deux Français sur le podium de la Finlande, cocorico. A la 4e place, on trouve Sami Pajari et Enni Mälkönen sur Toyota Yaris WRC, mais hors championnat constructeur (comme Katsuta).

Et après, ce sont des WRC2. A noter que le patron de Toyota, Latvala, fait 2d de cette catégorie derrière l''ex-espoir Oliver Solberg. Avec cette victoire, Sébastien Ogier en est à 3 cette saison. De quoi lui donner des idées pour la fin de saison ? Il reste 4 rallyes et mathématiquement il est titrable. Il n'a pas dit non.

A noter que Katsuta remporte la Power Stage (+5 points), devant Neuville 4 point, Lappi 3 points, Fourmaux 2 points et Ogier 1 point.

Sébastien Ogier / Vincent Landais Thierry Neuville / Martin Wydaeghe Adrien Fourmaux / Alexandre Coria Sami Pajari / Enni Mälkönen Oliver Solberg / Eliott Edmonsdon Jari-Matti Latvala / Juho Hänninen Jauri Joona / Jani Hussi Mikko Heikkilä / Kristian Temonen Nikolay Gryazin / Kanstantin Alexandrov Georg Linnamäe / James Morgan

Classement du championnat du monde pilote 2024

Comme d'habitude, le nouveau système de points gâche tout. Neuville, régulièrement aux avant postes durant ce rallye marque seulement 1 point de moins qu'Ogier, aussi grâce à sa 2de place en PS. Résultat, Neuville repart de Finlande avec plus de points d'écart sur le 2d. Mais, désormais c'est Ogier et plus Tänak. 27 points d'avance. Il faudrait un 0 sur un rallye pour Neuville pour voir son avance confortable fondre.

Prochain rallye en Grèce. Neuville balaiera encore et on pourrait voir Ogier tenter un pari fou, aller chercher son 9e titre mondial.

Pos. Pilote Points 1 Thierry Neuville 168 2 Sébastien Ogier 141 3 Ott Tänak 137 4 Elfyn Evans 132 5 Adrien Fourmaux 119 6 Kalle Rovanperä 86 7 Takamoto Katsuta 76 8 Esapekka Lappi 33 9 Andreas Mikkelsen 29 10 Dani Sordo 27 11 Sami Pajari 26 12 Grégoire Munster 23 13 Oliver Solberg 22 14 Mārtiņš Sesks 22 15 Nikolay Gryazin 12

Classement du championnat du monde équipe 2024

Hyundai peut toujours faire coup double avec le titre pilote et le titre constructeur. Surtout quand chez Toyota Evans semble en perte de vitesse et que les deux autres pilotes sont à mi-temps.