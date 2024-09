Sebastien Loeb s'impose au Rallye du Mont-Blanc sur Alpine !

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

En 2024, le nonuple champion du monde des rallyes s'est imposé, au terme des 14 spéciales du Mont-Blanc Morzine, sixième manche du Championnat de France, avec sa compagne Laurène Godey. Un rallye qu'il avait déjà remporté en…2001, sur une Xsara Kit-Car ! Un autre temps !

Une première avec Alpine

La particularité de cette victoire au Morzine 2024, c’est qu’il s’agit de sa première victoire sur une Alpine A110 GT+, une voiture qu’il découvrait ! La GT+ a été introduite cette année par Alpine, avec un aérodynamisme revu et surtout un moteur poussé à 330 CV (personnellement, on aimerait voir ça en WRC…) Cette victoire au scratch est un jalon de plus dans le palmarès déjà brillant de l'A110 moderne.

Loeb a remporté six des 14 spéciales et a pris les commandes au terme de l'ES6, après un début de rallye dominé par le duo de Citroën C3, Léo Rossel et Yoann Bonato. Il a gardé un avantage de quelques secondes lors de la seconde journée, et a finalement devancé Rossel de 10"7 et Bonato de 19"9.

Sébastien Loeb : « La concurrence était là, a commenté le vainqueur. Léo (Rossel) a super bien roulé pendant tout le rallye et il a fait un super temps dans la dernière spéciale, qui était un peu sale. Ça se termine bien avec une petite dizaine de secondes d'avance. On espérait forcément jouer la première place, la bagarre était belle. »

« Je suis reparti de l'assistance tout à l'heure avec beaucoup de monde et ça m'a mis la larme à l'œil, » a lâché Yoan Bonato, qui revenait à la compétition après son grave accident du rallye des Vosges où il avait été touché aux vertèbres. « C'est un truc de fou ce week-end. On revient de si loin. Je n'aurais jamais imaginé être à ce niveau-là ce week-end. Je suis quand même très fier. »

Pour Sebastien Loeb, la prochaine échéance importante, c’est évidemment le rallye-raid du Maroc où il fera débuter en compétition le Dacia SandRider, avec en ligne de mir évidemment le prochain Dakar.