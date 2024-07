Rovanperä remplace Ogier et remporte le rallye de Pologne

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Le rallye de Pologne a connu un suspense jusqu'au bout. Il avait pourtant mal commencé avec une spéciale annulée à cause du public indiscipliné et prenant trop de risques. On avait déjà perdu Ott Tänak dès l'ES2 avec une sortie laissant la Hyundai sur le carreau. Mais un pilote Hyundai peut en cacher un autre et Mikkelsen sur la 3e i20 ce weekend a profité d'une position de départ favorable pour prendre la tête du rallye à la fin du vendredi.

Mikkelsen a continuer de montrer qu'il avait encore le niveau WRC en se battant avec Rovanperä et Evans pour les commandes du rallye. Hélas pour le Norvégien, il commet une faute dans l'ES16, la première de ce dimanche, et glisse à la 4e place. Il abandonne la victoire et laisse Rovanperä triompher. Il va même se faire passer par Neuville et Seks pour échouer à la 6e place.

Le double champion du monde en titre remporte son deuxième rallye de la saison après celui du Kenya. Il profite évidemment d'une position favorable car n'étant pas en tête du championnat, mais il montre qu'il reste au-dessus du panier.

Rovanperä devance Evans et Fourmaux (Cocorico !) sur la Ford Puma. Neuville limite encore la casse en terminant 4e et en remportant la dernière spéciale, bonifiée. En WRC2, Pajari (9e au général) devance Solberg 10e, Virves, Linnamae et Pierre-Louis Loubet.

Rovanperä Evans Fourmaux Neuville Sesks Mikkelsen Munster Katsuta Pajari Solberg

Classement du championnat pilotes WRC 2024

Malgré un rallye pas terrible, Neuville engrange encore les points grâce au nouveau système de points (les pilotes marquent le samedi, le dimanche et en power stage). 13 points pour le Belge qui conserve la tête devant Evans. Evans marque 17 points et revient donc un peu. Tänak marque 11 points alors qu'il est 39e et bon dernier du rallye ! Avec l'ancien système il n'aurait eu que 4 points.

Malgré sa grosse déconvenue de fin de rallye, Mikkelsen marque 15 points le samedi et passe devant ses coéquipiers/adversaires chez Hyundai.