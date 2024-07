Trop chère mobilité des Nissan Silence S04

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Acciona a développé une gamme de véhicules électriques alternatifs dont des L6e et L7e (quadricycles légers et lourds électriques) ainsi qu'un scooter. En avril, Acciona et Nissan on annoncé un partenariat pour rendre disponible dans le réseau Nissan ces véhicules. Ils seront d'abord disponibles dans cinq concession pilotes de Nissan France.

La France a d'ailleurs été choisie pour être la première filiale au monde à commercialiser les produits Silence. Depuis le 1er juillet, la concession Nissan de Clermont-Ferrand (Groupe Bony) propose ces engins. Quatre autres points de vente pilotes suivront au mois de juillet.. Il s'agit des sites de Lille (Groupe Emil Frey), Nancy (Groupe Hess), Nantes (Groupe Rouyer) et Bordeaux (Groupe Eden Auto).

« Pionnier de la mobilité électrique avec la commercialisation de la Nissan LEAF en 2010, la marque continue d'explorer de nouveaux territoires et de proposer de nouvelles solutions de mobilité à ses clients. Je me félicite que nous soyons les premiers à distribuer les produits Silence dans les showrooms de la marque. C'est une offre qui répond clairement à un réel potentiel client et qui constitue un relais de croissance pour nos concessionnaires », explique Richard Tougeron, Directeur Général de Nissan France.

Le Silence S04 est un petit véhicule 2 places comme l'AMI ou le Twizy, en côte-à-côte, 100% électrique. Particularité de ce S04, la batterie est amovible, comme sur le Scooter Mo commercialisé par SEAT. Pas de surprise car c'est la même société qui les conçoit et d'ailleurs le Silence Scooter S01 et S02 sont les mêmes que le Mò à quelques détails près.

La S04 dispose de deux batteries de 5,6 kWh et est disponible en 45 km/h (Permis AM ou BSR dès 14 ans) ou 85 km/h avec permis (L7e). En L6e on peut théoriquement parcourir 149 km et en L7e 175 km. Très largement suffisant au quotidien. Trop même. Mais le principe de ce véhicule est d'avoir deux batteries et donc pouvoir en mettre une en charge pendant que l'on utilise l'autre. Elles s'extraient et se manipulent comme un chariot de courses.

Notre avis, par leblogauto.com

Là où Nissan se fourvoie sans doute, c'est sur le prix puisqu'il est de 11 990 € pour le L6e en prix de départ. Attention, pour ce prix il n'y a qu'une batterie. 14 640 € pour avoir deux batteries. Franchement, à part si on doit dépasser les 70 km dans la journée sans pouvoir recharger, il n'y a aucun intérêt à prendre deux batteries. Certes, le Silence S04 directement acheté chez Acciona débute à 14 870 € avec les deux batteries (et pas de possibilité de n'en avoir qu'une pour le moment visiblement).

Mais, 12 000 € pour un véhicule limité à 45 km/h et 75 km d'autonomie, ce serait étonnant que cela se vende. Renault a stoppé la carrière de son Twizy fin 2023, ce n'est pas pour rien. Surtout que Citroën a un peu "cassé le game" en sortant l'AMI qui débute à 7 990 € (auquel il faut déduire 900 € de bonus). Ce Silence S04 fait peut-être un peu plus "haut de gamme" que le Citroën AMI. Mais qui s'en soucie sur ce segment ?

A noter que en théorie on peut acheter le véhicule sans les batteries puis louer ces dernières à l'usage dans des "battery stations". Tiens, cela rappelle la tentative de Renault avec Better Place, qui fut un échec retentissant.