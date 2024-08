Le Ford Ghia Probe Concept est parti en fumée

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Une première vidéo d'une "supercar" en train de brûler avait déjà mis les internautes en alerte pour savoir quel bijou pouvait être la proie des flammes. Déjà, le nom du concept Ghia Ford Probe était évoqué. Cela a été hélas confirmé peu après par la Scott Grundfor Co., propriétaire de la voiture unique. La société de restauration de voiture Mercedes-Benz possède quelques raretés qu'ils exposent de temps en temps dans les concours comme celui de Pebble Beach.

La société s'est fendue d'une publication sur Instagram, dans laquelle ils se disent évidemment dévastés, avec le cœur lourd. Visiblement, quand on regarde les photos publiées, on remarque que c'est la remorque seule qui a brûlé et non le pick-up qui la tractait. L'incendie semble s'être déclenché de l'intérieur. Ce sera à confirmer ou infirmer avec l'enquête des assurances. Le chauffeur n'a pas été blessé et il a visiblement réagi comme il faut pour éviter de déclencher un incendie de forêt.

Scott Grundfor Company n'indique pas s'ils vont tenter de reconstruire le concept ou non.

La "Carrozzeria Ghia & Gariglio " porte le nom de ses fondateurs, Giacinto Ghia et Gariglio. Créée en 1915, la carrosserie se distinguera par la création de véhicules de course avec des carrosseries en aluminium, plus légères et plus aérodynamiques. Giacinto Ghia disparaît en 1944. La carrosserie est reprise par des salariés qui conservent malgré tout le patronyme de Ghia.

La carrosserie est alors très prisée avec des réalisations sur Alfa Romeo, Ferrari, Delahaye, mais aussi des voitures américaines dont ils "italianisent" les lignes. C'est d'ailleurs avec Chrysler que Ghia signera l'une de ses plus belles pages de design avec des concepts, des études de style, etc. pour les différentes marques du groupe.

En Europe, on peut citer dans les véhicules iconiques populaires la Volkswagen Karmann-Ghia ou les Renault Floride/Caravelle. Les marques italiennes continuent de faire appel au studio de design et De Tomaso rachète même Ghia en 1967, ainsi que Vignale. Le géant américain Ford rachètera conjointement Ghia et Vignale en 1973.

La carrosserie Ghia va alors créer des concepts et des designs de série pour la marque. Cela deviendra aussi une griffe "luxe" sur certains modèles (souvent à base de chromes clinquants et de plaquages en "ronce de plastique"). Ghia est en sommeil depuis 2001 tandis que Vignale a été ressorti de la naphtaline pour une griffe haut de gamme récemment.

Les concepts Ford Probe

A la fin des années 70, quelques années après son rachat par Ford, Ghia propose plusieurs concepts/études baptisés Probe. Le concept qui a brûlé était le Probe 1 de 1979. Ce concept visait une efficience aérodynamique importante avec des angles adoucis, des phares escamotables pour avoir un avant "en point", mais aussi des roues lenticulaires, des passages de roues arrière carrossés, etc. Cela faisait suite au Premier Choc Pétrolier de 1973 quand les Américains ont cherché à économiser le pétrole.

Ces concepts Ford Probe étaient plus ou moins destinés à remplacer les muscle cars comme la Mustang. Traction, pas de V8 au programme, ils ne plaisaient guère. Au final la menace de la Probe a relancé les ventes de Mustang V8 (pourtant pas dans sa plus belle génération NDLA) et la Probe est repartie au placard. Elle en sortira en 1988 pour sa première génération, sur base de Mazda, avec du 4 cylindres Mazda.

En Europe, nous aurons droit à la deuxième Ford Probe. Basé sur la Mazda MX-6, ce véhicule est conçu pour l'Europe car Ford estime que l'on ne veut pas de la Mustang, mais qu'un plus petit coupé est possible. Son style "mou" et son V6 vendu trop cher chez nous la priveront d'un succès commercial. On en trouve peu en occasion, ou alors dans un sale état. Dommage pour un véhicule de moins de 1400 kg avec un V6 3 litres (ou du 4 cylindres 2,2 litres). En Europe, on lui préfèrera les GTI.

Le concept de 1979 signé Ghia porte déjà en lui les gènes des deux Probe de série, que ce soit les phares popup ou les vitrage.