24H du Mans 2025 : une date qui déplait !

Les 24 heures du Mans se déroulent traditionnellement au solstice d'été pour maximiser le temps de jour et minimiser la nuit. C'est arrivé plusieurs fois que la date soit décalée comme en 1968 ou plus récemment en 2020 où elles ont eu lieu en septembre à l'équinoxe d'automne, et en 2021, en août. Mais globalement depuis la deuxième édition (la première ayant eu lieu les 26 et 27 mai 1923) en gros c'est mi-juin. Tout le monde le sait.

Cette tradition perdure et c'est tout naturellement que l'ACO et le WEC ont annoncé ce vendredi que les 93e 24 heures du Mans se dérouleront les 14 et 15 juin 2025. Badaboum voilà un triple "clash" de date. En effet, l'Indycar a publié son calendrier 2025 le 13 juin (la veille de connaître la date des 24 H du Mans 2025 NDLA) et il y a un grand prix, celui de Saint Louis. Pour les pilotes Indy, il faudra donc choisir entre l'Indy et les 24H.

Des pilotes pris entre deux feux

Or, il y a pas mal de pilotes qui sont engagés sur les deux tableaux. Cette année, on avait Romain Grosjean dans une Lamborghini, Scott Dixon ou Alex Palou dans une Cadillac, et d'autres. Ce n'est pas le seul carambolage de dates puisqu'il y aura aussi le Grand Prix du Canada. Pour les pilotes, cela pose moins de souci, sauf si on pense à Aston Martin qui pourrait être tenté d'aligner Stroll et Alonso dans la Valkyrie par exemple. Mais, cela risque de provoquer pour l'un ou l'autre une baisse d'audience.

Il faut dire qu'avec de plus en plus de courses dans différents championnats, il est impossible ou presque de trouver des dates libres. Mais certains cherchent aussi. Exemple la Formule E qui s'est créée dans l'optique d'être un championnat "décalé" avec une saison grosso-modo quand les autres championnats sont en pause. Eh bien, désormais, elle est sur une saison "normale" et cela arrive régulièrement que les pilotes doivent faire un choix entre ePrix et une course WEC par exemple. Et là aussi ils sont nombreux comme Vergne, Nato, Fenestraz, Buemi, Vandoorne, de Vries, etc.

Les pilotes et écuries d'indycar ont été surpris par ce premier calendrier 2025 avec une saison très courte (fin en août et non en septembre) et donc ces "clash de dates". Et si les pilotes se faisaient un peu entendre ?