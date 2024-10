Quels documents fournir pour faire une carte grise ?

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Les documents à préparer avant soumission de la demande

Pour pouvoir immatriculer un véhicule à votre nom, il vous faut l’ancienne carte grise barrée d'un trait en diagonal, avec la mention « Vendu/Cédé le » suivie des date et heure de la vente, ainsi que la signature de l'ancien propriétaire. Vous devrez joindre la copie du certificat de cession (CERFA n015776) rempli et signé par le(s) ancien(s) propriétaire(s), en cas de multi-propriété du véhicule.

Par ailleurs, en France, toute vente d’un véhicule de plus de 4 ans à un particulier doit obligatoirement être accompagné du contrôle technique de moins de 6 mois ou moins de 2 mois si une contre-visite est prévue. Également, vous devez être titulaire de la bonne catégorie de permis de conduire et être en possession d'une pièce d'identité valide. Enfin, il vous faudra un justificatif de domicile de moins de six mois, ainsi que le formulaire CERFA n°13750 de demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule.

Attention : Des cas particuliers existent comme une demande de carte grise comprenant l'ajout de cotitulaires, ou encore une demande au nom d’un tiers. Dans ce dernier cas, il vous faudra un mandat (formulaire cerfa n°13757) signé, ainsi qu’une pièce d’identité de la personne pour qui vous faites la demande.

Face à ces paperasseries administratives, de plus en plus de personnes abandonnent l’idée de faire la demande par eux-mêmes sur Internet et se tournent vers des services en ligne comme la plateforme Portail Carte Grise pour les accompagner dans leurs démarches administratives carte grise.

Gare à la prise de tête

En effet, il est possible de s'adresser à un professionnel en ligne pour réaliser ses formalités carte grise. Ces prestataires de service, à l'image du site Portail-cartegrise.fr, vous accompagne à chaque étape de la procédure et jusqu'à sa finalisation. Votre dossier est vérifié, évitant significativement le risque de rejet. C’est un gain de temps indéniable.

Cela vous permet aussi d'être plus serein, surtout si votre achat « sort des cases » comme un import depuis l’étranger par exemple, l'achat d’un véhicule inscrit dans une succession, ou sans carte grise. Ces professionnels vous aideront à obtenir le précieux sésame. En semaine, les délais de réponse sont généralement de quelques heures (4 heures), voire moins. Les tarifs sont affichés de manière transparente, vous permettant ainsi de faire votre propre choix.

En outre, le changement de titulaire de la carte grise n’est pas le seul service que la plateforme propose : Demande de duplicata, déclaration de cession d’un véhicule, ou simple changement d’adresse et plus encore.

La fermeture des guichets préfecture a compliqué les démarches

En 2017, l’État actait la suppression des guichets physiques en Préfecture ou Sous-Préfecture. Face à ces fermetures et à la dématérialisation totale des demandes, bons nombre d'usagers sont désemparés et paniqués à l’idée de devoir suivre une procédure complexe. Bugs réguliers, consignes peu claires ou encore difficulté à joindre les justificatifs, ceux qui ont déjà dû faire une demande de changement de titulaire carte grise peuvent témoigner de la complexité possible de cette démarche. Pour peu que l’on ne soit pas à l’aise avec l’outil informatique, cela peut vite être une source de stress. Il peut également arriver que le dossier ne soit pas complet ou qu’une partie soit mal renseignée. Après des jours d’attente, il faut tout recommencer !

Gagner du temps et confier sa démarche à une plateforme en ligne spécialisée vaut sans aucun doute l’investissement dans un service de carte grise.