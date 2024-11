Comment réduire son budget entretien auto facilement ?

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Des contrôles et entretien facile à réaliser soi-même

Dans l’entretien automobile, il y a ce qu’il est très très simple de réaliser soi-même. Déjà, regarder régulièrement, toutes les trois à quatre semaines, la pression des pneumatiques et la remettre, le cas échéant, aux valeurs constructeur, vous permettra de moins consommer de carburant, mais aussi de moins user prématurément vos pneus. Une économie invisible mais qui se voit après des dizaines de milliers de kilomètres.

Quitte à parler de ces contrôles faciles, il y a le niveau d’huile par exemple. Un moteur bien lubrifié s’use moins et consomme moins également. Là encore, un contrôle régulier, qui peut se faire en même temps que la pression des pneus et vous fera faire des économies faciles.

Les garagistes peuvent vous facturer au prix fort de petits remplacements. C’est le cas des balais d’essuie-glace, ou d’ampoules de feux. Ce sont encore des entretiens ou réparations qui peuvent être faits par vous, et à bien moindre coût. C’est d’autant plus simple qu’il existe désormais des milliers de vidéos sur internet qui vont vous expliquer, pas à pas, comment effectuer le tout.

Pour les entretiens plus complexes, il y a des solutions

Mais, il y a des entretiens qui coûtent bien plus chers et sont plus compliqués. C’est par exemple le cas d’un changement de courroie de distribution . Il faut dire que cette opération, bien que courante en automobile, est une opération complexe qui demande doigté et prend pas mal de temps. C’est d’ailleurs la raison principale du coût de cet entretien. Il y a le kit de distribution en lui-même, mais c’est la main d’oeuvre qui va faire grimper la note.

Et pour le coup, changer soi-même son kit de distribution n’est pas à la portée du premier venu. C’est en effet une opération qui demande de l’expérience, de la minutie et du doigté. Si on décale, par exemple, la distribution au cours de la manipulation, on peut endommager le moteur avec des soupapes encore ouvertes quand le piston passe au point mort haut. Et c’est sans compter avec la place souvent exiguë C’est pour cela que de nombreux automobilistes passent par un garage professionnel pour remplacer la courroie de distribution.

Cependant, on peut là aussi faire des économies sans rogner sur la qualité. Déjà, on peut faire plusieurs devis dans différents garages. Mais, cela prend du temps et demande souvent de se déplacer sur place. L’autre possibilité, c’est de passer par une plateforme de services qui va agréger des centaines de garagistes et faire les recherches du meilleur tarif pour une prestation. Et il n’y a pas qu’un changement de kit de distribution qui puisse être fait via ce moyen. De quoi faire des économies sur l’entretien, mais aussi des réparations. En effet, cela permet de trouver rapidement une offre de garagiste aux meilleures conditions de qualité / prix / notoriété grâce à la possibilité de faire des devis gratuits, mais aussi de comparer les offres dans sa zone géographique. Et on n’y va pas à l’aveuglette puisque ces notoriétés reposent sur de vrais avis de vrais clients.

Ne pas économiser sur la qualité

Pour les plus aguerris, certaines opérations plus compliquées qu’un changement d’ampoule sont faisables et permettront là encore de faire des économies. C’est le cas du changement de pneumatiques. Pour ce changement, vous avez néanmoins besoin d’outillage. Le plus simple est de chercher un garage participatif ou « self service ». Dans ces garages, on loue un emplacement avec des outils professionnels et ont fait les manipulations soi-même. Le coût est alors très réduit. Et on a la satisfaction d’avoir réalisé la prestation. En cherchant le meilleur prix pour les pneus et en se les faisant livrer dans un de ces garages, on cumule les gains financiers.

Cela évite de chercher à économiser en baissant la qualité des consommables par exemple, ou en espaçant les intervalles d’entretien. C’est une mauvaise idée qui vous coûtera plus cher au final. En plus de l’entretien, il y a un moyen de faire baisser son budget réparation en passant par de la pièce de réemploi ou d’occasion. Là encore, internet permet de trouver la bonne pièce au meilleur rapport état / prix.

Economiser sur son budget automobile n’est pas si compliqué. Cela demande surtout un peu de méthode et de volonté. Pour le reste, vous avez déjà les bonnes pistes.