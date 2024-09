Comment économiser sur les réparations sans sacrifier la sécurité ?

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

La pièce de réemploi : LE bon plan

Depuis le 1er avril 2019, les garagistes ont l’obligation de vous proposer de la pièce de réemploi lorsqu’ils établissent un devis de réparation. Evidemment, ils en établissent un deuxième avec de la pièce neuve. La différence de prix est souvent énorme et peut favoriser la décision d’une réparation que l’on repousse. Mais, il reste encore quelques réticences à la pièce d’occasion.

Des casses auto, il en existe pratiquement depuis que l’automobile a été inventée. De tout temps il a été plus économique de trouver une pièce de carrosserie ou autre dans une casse que d’en prendre une neuve. Mais, l’image de la casse n’était pas forcément bonne, et certains avaient honte de prendre de la pièce de réemploi pour leur voiture. En effet, souvent, on voit une différence de teinte, de brillance, etc. Tout cela a changé et l’achat en casse devient un achat malin, un peu comme on va plus volontiers en friperie pour changer sa garde-robe.

Il faut dire que les casseurs ont fait d’énormes efforts pour changer leur image. De plus, fini le temps où il fallait écumer les tas de voitures désossées pour trouver soi-même la pièce. Evidemment, on peut toujours le faire, mais la plupart des professionnels sérieux vont avoir un site internet comme la boutique France Casse, qui va vous permettre de rechercher tranquillement depuis chez vous, à l’heure que vous voulez, LA pièce tant convoitée.

La pièce de réemploi a un énorme avantage niveau prix. Cependant, elle ne sacrifie rien à la qualité de la réparation ni à la sécurité. D’ailleurs, la loi interdit à un professionnel de mettre de la pièce d’occasion pour certains éléments de sécurité. Ici, on va tout de même trouver de la boîte de vitesse, du moteur même, ou plus anecdotique des platines spécifiques qui ne sont plus produites par exemple.

Cela a un intérêt financier indéniable, et de plus en plus de garagistes acceptent que vous ameniez votre propre pièce pour qu’ils fassent ensuite la réparation. Vous économisez alors sur la pièce par rapport à du neuf, et aussi par rapport à une éventuelle marge que le professionnel prendrait pour le temps passé à trouver la bonne pièce. Il n’y a pas de petites économies. Cette pièce de réemploi est en plus bonne pour la planète et l’environnement puisque cela évite de produire une nouvelle pièce avec la pollution engendrée et l’énergie que cela dépense. C'est l'économie circulaire.

Le « do it yourself » a le vent en poupe

Si vous voulez encore plus économiser tout en réparant votre voiture aux petits oignons, vous pouvez même faire vous-même les réparations. De nombreux « self-garages » ou garages associatifs existent en France. Le principe est simple, un garage tout outillé et équipé vous loue le matériel et vous faites vous même l’entretien, les réparations, etc. Rassurez-vous, si vous avez du mal, un professionnel est là, moyennant paiement de la main-d'œuvre, pour vous aider ou vérifier le travail.

Vidange, révision, changement des plaquettes de frein, et donc, même les réparations vous reviendront alors bien moins cher. Le « DIY » (faites le vous-même en anglais) est un bon plan pour changer ses pneus par exemple. On les commande sur un site pour trouver les pneus au bon prix, on les fait livrer au self-garage et on les monte grâce aux machines mises à disposition. En plus du bon plan, vous avez la satisfaction de le faire vous-même.

La satisfaction de ne plus être un pigeon

Ne pas faire une réparation finira par vous coûter plus cher que de la faire. Vous pouvez même voir votre véhicule être recalé au Contrôle Technique. Mais avec un budget limité, et peut-être d’autres priorités de dépenses, il est normal de vouloir réduire les factures. Mettre une pièce neuve sur un véhicule qui a 200 000 km par exemple, donne un peu l’impression de se faire avoir quelque part. Pour éviter cela, la pièce d’occasion est la bonne solution pour conserver votre véhicule plus longtemps, gage de budget maîtrisé.

En plus, cela peut vous permettre de briller auprès de votre famille et vos amis en disant que c’est vous qui l’avez fait. Cela montre une débrouillardise certaine et un esprit malin. Le bon sens et la bonne affaire réunis.