Les 24 heures de Spa ont 100 ans

La course de 24 heures de Spa-Francorchamps pour automobiles (il y eut aussi une course pour motos sous le nom des 24 heures de moto à Liège de 1971 à 2003) est une course de longue distance course pour voitures de tourisme et voitures de sport GT, qui se déroule sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique.

L'influence des grandioses 24h du Mans

L'idée de cette épreuve est à mettre au crédit de Jules de Their, directeur du journal La Meuse, et Henri Langlois Van Ophem, président de la Commission sportive du RACB (royal automobile club de Belgique), tous deux également co-fondateurs du Circuit de Spa-Francorchamps originel, qui ont asissté en 1923 aux 24 heures du Mans. Revenus impressionnés de cette course, ils organisent les 24 heures de Spa pour la première fois en 1924, sur un parcours de 14,863 km formant un triangle de routes publiques entre Francorchamps, Malmedy et Stavelot. L'objectif est de donner aux constructeurs automobiles belges l'opportunité de se mesurer à la concurrence étrangère sur leur sol.

Le samedi 19 juillet 1924, à 16h précises, sous un ciel menaçant, 27 voitures sont au départ du "Grand Prix de Belgique". Le système d'éclairage des voitures étant bien insuffisant pour rouler dans l'obscurité de ces routes en plein massif des Ardennes, deux cents lampes à acétylène sont placées autour de la piste et des feux d'artifice sont déployés le samedi soir ! Un des points les plus étonnants du règlement était d'imposer au même mécanicien de rester dans la voiture pendant les 24 heures de course, tandis que deux pilotes se relayaient au volant.

Lors de la première édition, Henri Springuel et Maurice Béquet s’imposent sur une Bignan 2L après avoir parcouru 1879,992 kilomètres, devant une Chenard & Walcker pilotée par André Lagache et André Pisart et une autre Bignan aux mains de Raymond de Tornaco et Francis Barthelemy.

Relancée en 1948 et réservée à des voitures de sport, la course bascule dans la catégorie tourisme au début des années 60. De 1966 à 1973, les 24 Heures de Spa ont fait partie du championnat d'Europe des voitures de tourisme tandis que les 1000 Kms de Spa sont intégrés au championnat du monde des voitures de sport. Comme pour le Nürburgring, une course de 24 heures et une course de 1 000 km sont organisées, la course des 1000 km de Spa-Francorchamps ayant été créée en 1966.

Tourisme puis GT

Les 24 heures sont restées une course de voitures de tourisme jusqu'en 2000, BMW y remportant le plus grand nombre d’éditions (mais les éditions 1999 et 2000 furent gagnées par une Peugeot 306 GTi !) La situation a changé à partir de 2001, lorsque la course de 24 heures a été intégrée au programme du Championnat FIA GT. Dès lors, seules les GT étaient éligibles pour concourir. La course est restée le point culminant de la saison de championnat jusqu'à la fin de la FIA GT. Depuis le Championnat du Monde GT1, issu de la FIA GT, reposait exclusivement sur des courses de sprint. En 2011, l'organisateur de la série, SRO Motorsports Group, a fondé la série d'endurance GT Blancpain Endurance Series , qui a ajouté la course au calendrier lors de sa première saison. L’épreuve fait partie aujourd’hui du GT World Challenge Endurance.