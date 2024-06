La Ford Capri, ce n'est pas fini !

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Une fausse publicité

Pour lancer sa campagne de communication, Ford a fait dans l'original. Une annonce pour une société appelée "Comeback Cars" a été passée dans "Classic Car Weekly", un magazine sur les voitures "youngtimers" et classiques et comment les entretenir. Cette annonce fait la part belle à la Capri originale et promet : "Get the Car You Always Promised Yourself". Et d'avoir un numéro Whatsapp pour engager une conversation (07458 197899).

Evidemment, c'est un robot conversationnel derrière qui finit par vous envoyer les images teaser de la nouvelle Capri. Ah, et si vous imaginez déjà un V6 sous le capot, cela va être la douche froide ! En effet, Ford précise dans sa fausse annonce : "We promise to return your car fast, back from its original glory, EV-ERY time".

Le calice jusqu'à la lie ?

La Ford Capri originelle Credit Photo - Ford

EV-ERY...EV...oui, en plus d'être un SUV coupé, il sera électrique ! Si vous voulez avoir une idée de ce que cela pourrait donner, regardez du côté du VW ID.5, normalement cette Ford Capri sera basée sur ce modèle. Seule concession à l'Europe, une batterie repensée pour se caler sur le marché actuel, ce qui a repoussé le lancement de la voiture.

Il y a des fois des noms automobiles qu'il vaut mieux laisser là où ils sont, non ?

