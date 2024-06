Norris bat Verstappen pour la pole du GP d'Espagne 2024

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Les pilotes retrouvent un circuit qu'ils connaissent par coeur. Il fait très chaud aujourd'hui et il y a un peu de vent de travers qui peut déséquilibrer la voiture. Il va falloir arriver à aller tutoyer les limites sans pousser les pneus sous peine de les faire surchauffer et glisser.

A noter que Leclerc et Stroll ont été "grondés" par les commissaires pour des écarts sur la piste. Tous les deux risquaient des places sur la grille. La voiture de Stroll a un fond plat abîmé pour les qualifications. En gros, Hamilton a pris la trajectoire en étant lent, n'ayant pas vu l'Aston Martin arriver, il s'est écarté en s'excusant et Stroll a volontairement écarté la trajectoire et percuté la Mercedes. Malgré le mouvement intentionnel sur les images, et le fait que Stroll a admis avoir voulu montrer son mécontentement, la F1 n'a pas jugé bon de le pénaliser. Cela ouvre la porte à des réactions "à la Nascar".

Q1 - Hamilton meilleur temps

Personne ne semble pressé d'aller en piste. Trop chaude ? On a Zhou, Sargant, suivis par les deux Visa Card App RB de Ricciardo et Tsunoda. Mais cela va sortir. Ah, Stroll aussi prend la piste. Ricciardo est le premier à descendre sous les 1:14 avec 1:13:771. Ah, les Red Bull rentrent dans la danse ! Cela va pousser les autres à sortir.

La piste refroidit et commence à être à bonne température visiblement Verstappen signe un 1:12.306 ! Norris met la pression sur Verstappen à peine à 80 millièmes du triple champion du monde. A 7 dixièmes, on a un tir groupé Hamilton, Piastri, Perez, Alonso. Leclerc signe le meilleur temps provisoire en 1:12.257. Tiens voilà Hülkenberg et Gasly 7 et 6e. Saine et Russell sont un peu en retrait des premiers, d'un rien, à 150 et 200 millièmes.

Sargeant fait une erreur de débutant en rechargeant sa batterie en pleine trajectoire. Stroll a été gêné. Dans le bottom 5 on trouve : Albon, Tsunoda, Zhou, Magnussen et Sargeant. Il reste 5 minutes dans cette Q1. Ocon, Stroll, Bottas sont à risque. Mais beaucoup plus sans doute avec un piste qui continue de refroidir.

Perez refait un tour rapide et est 6e. Cela devrait passer, mais c'est loin de Verstappen. Ocon 7e. Cela devrait passer aussi. Piastri 6 les repousse d'un cran. Hamilton meilleur temps provisoire. Alonso 9e, Gasly 10e juste devant Ocon. Stroll 14e juste en Q2. Hülkenberg 12e, cela repousse Magnussen en zone rouge et Stroll juste au bord. Cela passe pour le Canadien !

Sont éliminés : Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon et Sargeant. Les VCARB totalement hors du coup c'est étrange. Bon, cela se joue à pas grand chose mais tout de même.

Q2 - Les deux Alpine passent

Stroll inaugure cette Q2, en pneus rodés. 1:13.630. Les voitures cette fois ne trainent pas trop dans les garages. Gasly signe le meilleur temps provisoire en 1:12.182. C'est que cela va accélérer. Bingo, Leclerc le bat, mais Piastri fait mieux, Sainz aussi, Norris se hisse en tête avant que Verstappen signe un 1:11.653 devant tout le monde.

Russell signe le 6e temps, Hamilton n'est que 13e. La Mercedes semblait être un missile hier. Mais les températures sont plus basses qu'en essais libres. A 5 minutes de la fin de la Q2, on a Verstappen devant Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Russell, Gasly, Perez, Hülkenberg et Ocon pour le top 10. Sont en danger : Bottas, Alonso, Hamilton, Stroll et Zhou.

Ah, on rentre Piastri, l'équipe estime sans doute qu'il est à l'abri et n'a pas à utiliser un train de pneus neufs supplémentaires. Stroll se hisse 10e et pousse Ocon en zone rouge. Leclerc aussi semble ne pas ressortir. Il est 5e. Hamilton est en piste pour se sortir de la fin. 2e temps pour Hamilton. Bottas se hisse 9e, Perez 10e.

Ocon est 7e, cela devrait suffire pour passer en Q3. Gasly 7e (et donc Ocon 8e). Perez prend aussi le 7e temps. Russell est à risque. Mais il remonte 3e ! Alonso ne passe pas. Ouf pour les deux Alpine 9 et 10e, cela passe. On a donc éliminés : Alonso pour 19 millièmes, Bottas, Hülkenberg, Stroll et Zhou. Sont qualifiés pour la Q3 : Verstappen, Hamilton, Russell, Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Perez, Gasly et Ocon.

Q3 -

Perez signe un 1:13.061 mais est parti en pneus rodés. Verstappen et Sainz sont déjà en train d'allumer en violet (meilleur temps absolu) les secteurs. 1:11.673 pour Verstappen ! Ocon est 2d, ah non Sainz le dépasse. 1:11.915 pour Sainz. Piastri est plus loin en 1:12.5. Norris se hisse au second rang à 123 millièmes de Verstappen. Leclerc échoue et est même derrière Sainz.

Hamilton 3e, Russel 4e. Le temps de Piastri a été annulé. Après une première salve, on a donc Verstappen qui a plus d'un dixième sur Norris, Hamilton, Russell. Ensuite on a Sainz à un peu plus de 2 dixièmes, puis Gasly à 1,180 seconde en pneus rodés, Ocon idem, Perez et Piastri;

On va repartir pour les dernières tentatives, avec des pneus neufs pour tout le monde. Piastri se rate ! Il poussait pour faire le meilleur temps et la McLaren a connu du sous-virage, terminant dans les graviers. Il sera 10e. Sainz se hisse au 2e rang. Mais il est battu par Leclerc pour 63 millième. Verstappen reste en pole.

Verstappen améliore en 1:11.403. Il ne reste que Norris ? Gasly 7e. Oui ! Norris prend la pole provisoire pour 20 millièmes. Russell est 4e, Hamilton 3e. Brillant ! A noter que Perez s'est sacrifié pour donner une aspiration à Verstappen, mais cela n'a pas suffit. 2e pole position pour Lando Norris.

Résultats des qualification du GP de Barcelone 2024