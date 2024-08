Monza 2024 : Norris, en mission, signe la pole position

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

La piste de Monza a été resurfacée et agresse les pneus (graining). Le circuit reste ultra-rapide même s'il n'est plus "le temple de la vitesse" sans son ovale relevé. Pour autant, l'aspiration est toujours importante et on va assister à un jeu de dupe pour ne pas emmener les petits camarades. En F3, ils se sont carrément arrêtés sur la piste bien que séparés en deux groupes qualif.

On a aussi la première chicane qui a été repensée pour encore moins la couper sans mettre des "bananes". En gros, il y a une bande de graviers à l'entrée et un vibreur assez haut façon ralentisseur à plateau français. La "variante della Roggia" (deuxième chicane) peut toujours être coupée, mais il y a un plot qu'il faut absolument contourner sous peine de pénalité. Colapinto et Perez n'ont pas respecté les règles en FP3 et sont convoqués à la Direction de Course.

Pour rappel, Colapinto remplace Sargeant avec effet immédiat. Pas simple pour le 6e du championnat F2.

Q1 - Les Red Bull à la peine

On joue avec les limites à Monza, et c'est très visible puisqu'il y a des graviers un peu partout comme à Lesmo #1 et #2. Sainz soulève la poussière pour son premier tour rapide. Pas rapide en fait ce tour, il est derrière tout le monde à cause de sa figure de style à Lesmo #2. Leclerc se met en tête du classement provisoire en 1:20.074, très loin devant les Haas (!), les Alpine, Zhou et Sainz. Vous l'avez compris, cela démarre à peine.

Petit mot de soutien aux gens de Viry-Châtillon venu manifester pacifiquement à Monza. Ils veulent que le moteur continue d'être fait maison pour la F1 et l'écurie Alpine.

1.19:911 pour Norris. Verstappen est 3e derrière Leclerc. Perez n'est que 10e, derrière Tsunoda 9e et Colapinto sur la modeste Williams 8e. Après un premier tour foiré à cause d'un blocage de roue à la première chicane, Piastri fait un deuxième tour et se place 4e.

Allez, après s'être bien planté lors de son premier tour, Carlos Sainz se rattrape et signe le 3e temps. A 6 minutes de la fin, on a Norris, Leclerc, Sainz, Verstappen, Russell, Hamilton, Piastri, Alonso, Gasly et Ocon. Ocon, 10e provisoire est à 8 dixièmes de Norris. L'élimination se joue pour le moment à 2 millièmes ! Colapinto, Tsunoda, Bottas, Perez et Zhou sont dans la zone rouge, Ricciardo 15e est en danger.

Perez n'a personne pour lui donner de l'aspiration. Attention danger ! McLaren fait une boulette et relance Piastri dans les roues de Verstappen. Ca sent la pénalité pour l'équipe (normalement pas le pilote en qualif). Tout seul, Perez signe le 9e temps. C'est limite mais cela devrait passer. Quelle figure de Colapinto à Lesmo #2 ! Cela ne paie pas en temps chrono, mais niveau esthétique c'était beau.

Magnussen se sort à la Parabolique et provoque un drapeau jaune. Il rentre aux stands et est éliminé. Ricciardo remonte à la 15e place et pousse Tsunoda dehors. A priori il n'y aura plus d'amélioration. On a donc Tsunoda 16e pour 44 millièmes sur Ricciardo. Stroll, Colapinto, Bottas et Zhou. Les Sauber sont en roues libres, n'amenant à priori plus de nouveautés et se contentant d'attendre 2025 et l'arrivée en "sous-marin" de Audi (officiellement en 2026).

Q2 - Hamilton en pole ?

La séance débute avec un peu de retard car il faut balayer la piste pleine de graviers à Lesmo. On repart enfin. Visiblement, la température plus élevée que ce matin embête plus Mercedes que les autres. Par ailleurs Hamilton se plaint d'un baquet qui chaufferait...souci de batterie ? 1:20.328 pour Sainz, dont le temps est battu par Leclerc en 1:20.296. A priori ils roulent en pneus rodés pour ce premier tour.

Avec des pneus neufs, Norris et Piastri signent les deux premiers temps en 1:19.727 et 1:19.808. Verstappen est 3e. Pour le moment suivent Leclerc, Sainz, Perez, Hülkenberg, Magnussen, Gasly et Ocon pour le top 10. Mais Albon rentre dans le top 10 en attendant les Mercedes. Hamilton en tête ! 1:19.641, sacré temps. Il a dû attraper une aspiration. Les Ferrari sont reparties avec des pneus neufs sans remettre de carburant.

3e temps pour Sainz. 7e seulement pour Leclerc ? Ouuuh c'est tendu. Bon, après la 7e place il y a un "saut" dans les chronos et on voit mal 4 pilotes le dépasser. Mais qui sait. Leclerc se plaint d'une voiture qui ne tourne pas "encore". Il reste 5 minutes.

Leclerc semble faire le pari de rester aux stands. Sortir serait user un train supplémentaire de pneus neufs qui manqueront en Q3. Les Haas ne se posent pas la question et repartent, de même que les Red Bull. Verstappen en pneus rodés pour donner une aspiration à Perez ? Raté pour Magnussen, Hülkenberg reste 9e. Perez n'a pas eu l'aspi de Verstappen et reste 8e. Perez devrait aller en Q3 mais c'est laborieux.

Albon 9e va passer. Alonso se rate et termine 11e pour 1 centième. Sont éliminés Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly, Ocon. Sont qualifiés pour se disputer la pole : Hamilton, Verstappen (qui a fait un tour à 21 millièmes de Hamilton), Norris, Sainz, Piastri, Russell, Leclerc, Perez, Albon et Hülkenberg. Hamilton redonne un peu d'espoir dans le camp Mercedes. Maintenant place à la Q3 et la pole.

Q3 - Première ligne Papapya !

Encore un "unsafe release", cette fois chez Ferrari, encore sur Verstappen. Piastri signe le premier temps de référence avec 1:19.436. Mais Norris fait mieux avec 1:19.401. Sainz ou Leclerc ne peuvent faire mieux. Même Verstappen ! Il se retrouve même derrière Perez. On attends les Mercedes. Russell fait 3e, et Hamilton 4e. Verstappen se plaint que les pneus, pourtant neufs, n'avaient "aucun" grip.

Bon, première salve de tours rapides, on a Norris en pole provisoire devant son coéquipier Piastri. Suivent les deux Mercedes avec Russell à 168 millièmes et Hamilton à 200. Puis on a les Ferrari avec Sainz à 300 millièmes et Leclerc à 303 millièmes. Puis les Red Bull avec Perez (661 millièmes) devant Verstappen (671). Puis Hülkenberg au-delà de la seconde d'écart et Albon.

Pour mesurer la contre performance de Verstappen, Perez était à priori en pneus rodés. De façon étrange, les équipes ne jouent pas tellement le jeu de l'aspiration, quitte à sacrifier un pilote pour un autre. Perez s'est raté à Lesmo #2 et continue pour tenter de donner un peu d'aspiration à Verstappen mais il est trop loin. Verstappen n'est que 7e !

Norris améliore et met la pression à tout le monde. Piastri reste 2d. Sainz passe 3e mais se fait chasser par Leclerc pour 6 millièmes. Russell les dépasse et prend la 3e place. Hamilton ne fait pas mieux et reste 6e ! Etonnant cette différence de rythme entre Q2 et Q3 pour le septuple champion du monde de F1.

Résultats de la qualification du GP de Monza 2024

Première fois de sa carrière que Norris fait deux poles consécutives. Et il se montre mécontent de son tour en prime ! C'est sa 5e pole en carrière. Cela le place l'égal d'un Robserg ou d'un Sainz pour les pilotes "modernes". Première étape de sa "mission" du weekend. Mathématiquement, Norris peut encore être titré en fin de saison et vu la forme actuelle des McLaren, c'est envisageable, surtout si Verstappen se rate en Italie.