F1 2024 Sprint Autriche : Verstappen résiste aux McLaren

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Max Verstappen avait arraché hier la pole du Sprint devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, alors que Charles Leclerc connaissait une nouvelle désillusion. Alors que le paquet des 10 voitures encore en lice pour le dernier run de qualif s’élançait des stands avec moins de 1’40 de temps imparti, le système anti-calage du monégasque se déclenchait. Le temps que les choses rentrent dans l’ordre, Leclerc n’avait pas le temps de terminer le tour de lancement avant que le drapeau à damier ne surgisse, le condamnant donc à ne signer aucun chrono et à partir 10e. Parmi les satisfactions, on pouvait noter la présence des deux Alpine en SQ3, confirmant donc le retour en forme relatif de l’écurie française.

L’intégralité du peloton s’élance en gommes mediums pour ce sprint, écourté d'un tour. La procédure de départ a été relancée à cause d'un positionnement dangereux d'un photographe.

Course

Départ : Verstappen prend le meilleur envol tandis que Piastri se porte à hauteur de Norris mais reste derrière son équipier. Leclerc s’élance bien, se défait des Alpine puis de Pérez, tandis que Sainz a dépassé Russell. Magnussen a pris un bon départ et pointe neuvième.

Tour 3 : Norris signe le meilleur tour en course et se rapproche à moins d’une demi-seconde de Verstappen.

Tour 5 : Norris attaque au freinage de la longue première ligne droite et passe Verstappen pour la tête de la course, mais l’anglais a freiné tard et ressort un peu large du tournant. Le pilote Red Bull reprend l’aspi et, au freinage suivant, Norris n’ayant pas vraiment fermé la porte, le néerlandais plonge vers l’intérieur de manière incisive et reprend la tête ! Il emmène Norris un peu au large en sortie de course, ce qui casse l’élan du pilote McLaren. En embuscade, Piastri en profite pour déborder son équipier et passer deuxième !

Tour 6 : Piastri est à moins d’une demi-seconde de Verstappen.

Tour 7 : Piastri n’arrive pas à menacer Verstappen comme l’a fait son équipier, et le Britannique est un peu plus loin de l’autre McLaren. Le capital pneus va bientôt s’évaporer, et chacun devra assurer.

Tour 8 : Russell a dépassé Sainz pour la quatrième place, l’Espagnol perdant en rythme. Les Ferrari ne sont vraiment pas à la fête. Leclerc, 7e, n’arrive pas à revenir sur Hamilton.

Tour 9 : Piastri est à une demi-seconde de Verstappen tandis que Norris est repoussé à 1"5 de son équipier. Derrière, les écarts et les positions se figent.

Tour 10 : L’écart entre Verstappen et Piastri passe au-dessus de la seconde. Les McLaren se sont un peu gênées dans leur bataille, permettant à Verstappen de creuser un petit écart suffisant.

Tour 16 : Norris se fait de plus en plus pressant sur Piastri.

Tour 20 : Verstappen continue à assurer tout en creusant l’écart, qui est de 3"6. Hamilton se montre pressant derrière Sainz, DRS activé, mais ne semble pas trouver la faille.

Arrivée

Verstappen remporte le Sprint du GP d’Autriche après avoir été inquiété en début de course par les McLaren. Piastri et Norris terminent deuxième et troisième devant Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc et Pérez, pour les pilotes qui marquent des points. Hormis la passe d’armes brève du début de course, il ne s’est rien passé…le format Sprint a vraiment du mal à convaincre, sauf circonstances exceptionnelles…

Place désormais à la qualification pour le grand prix de demain !