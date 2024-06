F1 2024 Autriche Qualifs : Verstappen calme les ardeurs de ses rivaux

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Chaque dixième compte

La Q1 a été extremement disputée, avec des écarts d’autant plus faibles que le tracé du Red Bull Ring se parcourt en moins d’une minute 5. Alex Albon, premier éliminé et 16e, a raté le coche malgré un temps à moins d’une demi-seconde de celui de référence de Carlos Sainz ! Les 20 voitures se tenaient en 798 millièmes, donnant lieu à la Q1 la plus serrée de l’histoire de la F1. Les Williams, les Sauber et Lance Stroll ont été éliminés.

En Q2, Verstappen annonçait la couleur en étant le seul en médiums à passer sous la barre des 1’05, réléguant ses poursuivants à quasiment une demi-seconde. Daniel Ricciardo, 11e, a été le premier éliminé de la liste. Il devance Kevin Magnussen, Pierre Gasly qui a commis une petite erreur au virage 7 et reçu une annulation de son tour pour limites de piste, Yuki Tsunoda puis enfin Fernando Alonso, 15e et en difficulté avec son Aston Martin qui a clairement reculé dans la hiérarchie.

Verstappen impérial, Leclerc trop agressif

En Q3, Verstappen est allé encore plus vite avec un temps de 1m04.426s, Norris le poursuivant à 0.361s mais avec un avantage dans le premier secteur. C’est sur le puissant secteur final que Verstappen a fait la différence sur son second run avec un temps de pole à 1'04''314. Le pilote Red Bull fait face à une enquête post-qualification pour avoir peut-être conduit trop lentement à la sortie de la voie des stands du Red Bull Ring avant son dernier effort en Q3…

Norris a repoussé son coéquipier Oscar Piastri pour prendre la deuxième place avant que l'autre McLaren ne voit son meilleur temps supprimé en raison d'une course trop large au virage 6 lors des deuxièmes passages de la Q3. L’australien retombe donc en 7e position.

Russell est en troisième position avec le dernier tour de Q3, devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton qui fait également face à une enquête d'après-séance pour avoir traîné un cric Mercedes dans la voie des stands alors qu'il quittait son garage au début de la Q3. Pour en revenir aux rouges, les changements apportés par la Scuderia après le sprint semblent avoir rendu la SF-24 beaucoup plus compétitive.

Après un premier run en pneus usés très convenable, Leclerc, qui avait affirmé vouloir prendre plus de risques, était bien parti sur son dernier run en pneus neufs mais il a pris les graviers en sortie de virage 6 et, cherchant à récupérer le temps perdu par une attaque maximale dans le dernier secteur, il a raté les deux dernières courbes en sortant large, heureusement sans dommages.

Sergio Perez est encore huitième après s'être retrouvé privés de softs neufs à utiliser en Q3 dans l'autre Red Bull. Nico Hulkenberg et Esteban Ocon ont complété le top 10 pour Haas et Alpine.