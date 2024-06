24H du Mans 2024 : Porsche en pole au bout du suspense

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

La pole 2024 s'est joué en 3’24’’634. Dans un dernier effort, Kevin Estre a mis tout le monde d'accord après les 30 minutes de l'hyperpole hypercar. La Cadillac #2 manque la 1e place pour 0"148 et la #3 avec Sébastien Bourdais aux commandes est à 0"182. Les Cadillac ont surpris leur monde avec cette vitesse.

En P4 et P5 on trouve Ferrari qui est visiblement touchée par le changement de BoP qui la ralentit dans les grandes lignes droites des Hunaudières. Si la BMW #15 avait signé le meilleur temps des qualifications, en hyperpole ce n'est plus le cas. La BMW termine P8 avec ses chronos annulés (Dries Vanthoor ayant provoqué un drapeau rouge). Du côté tricolore avec l'Alpine #35 qui est 6e à un peu plus d'une seconde. La BMW #15 ferme donc le top 8 qui s'est disputé l'hyperpole.

Porsche 963 #6 Porsche Penske Motorsport – Kévin Estre* / André Lotterer / Laurens Vanthoor -3’24’’634 Cadillac V-Series.R #2 Cadillac Racing – Earl Bamber / Alex Lynn* / Alex Palou - 3’24’’782 Cadillac V-Series.R #3 Cadillac Racing – Sébastien Bourdais* / Renger van der Zande / Scott Dixon - 3’24’’816 Ferrari 499P #51 Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi* / James Calado / Antonio Giovinazzi - 3’25’’156 Ferrari 499P #50 Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco* / Miguel Molina / Nicklas Nielsen - 3’25’’598 Alpine A424 #35 Alpine Endurance Team – Paul-Loup Chatin* / Ferdinand Habsburg-Lothringen / Charles Milesi - 3’25’’713 Porsche 963 #12 Hertz Team JOTA – William Stevens / Norman Nato / Callum Ilott – non partante BMW M Hybrid V8 #15 BMW M Team WRT – Dries Vanthoor* / Raffaele Marciello / Marco Wittmann – chronos annulés

En LMP2, la pole de la catégorie est décrochée par AO By TF. La #14 aux couleurs de Spyro le dragon violet a dominé la séance avec 6 dixièmes d'avance, emmenée par Louis Deletraz. Ils devancent l'IDEC Sport #28 et la Panis Racing #65 qui a tout de même connu une petite chaleur. Deletraz a mené toute la séance, jusqu'à ce que l'IDEC prenne la tête au drapeau à damiers. Mais Deletraz était sur un tour lancé et reprend largement son bien.

Oreca 07-Gibson #14 AO by TF – PJ Hyett / Louis Delétraz* / Alex Quinn - 3’33’’217 Oreca 07-Gibson #28 IDEC Sport – Paul Lafargue / Job van Uitert* / Reshad de Gerus - 3’33’’827 Oreca 07-Gibson #65 Panis Racing – Rodrigo Sales / Mathias Beche* / Scott Huffaker - 3’34’’053 Oreca 07-Gibson #23 United Autosports USA – Ben Keating / Filipe Albuquerque / Ben Hanley* - 3’34’’221 Oreca 07-Gibson #22 United Autosports – Oliver Jarvis* / Bijoy Garg / Nolan Siegel - 3’34’’270 Oreca 07-Gibson #37 Cool Racing – Lorenzo Fluxa / Malthe Jakobsen* / Ritomo Miyata - 3’34’’773 Oreca 07-Gibson #33 DKR Engineering – Alexander Mattschull / Rene Binder / Laurents Hörr* - 3’35’’699 Oreca 07-Gibson #10 Vector Sport – Ryan Cullen / Patrick Pilet* / Stéphane Richelmi - 3’35’’855

En LMGT3, Inception Racing #70 place la McLaren 720S GT3 en pole de catégorie, devant la 911 GT3 R du Manthey Purerxcing #92 et la Ferrari 296 LMGT3 #66 du JMW Motorsport.

McLaren 720S LMGT3 Evo2 #70 Inception Racing – Brendan Iribe* / Ollie Millroy / Frederik Schandorff - 3’58’’120 Porsche 911 GT3 R LMGT3 #92 Manthey PureRxcing – Aliaksandr Malykhin* / Joel Sturm / Klaus Bachler - 3’58’’928 Ferrari 296 LMGT3 #66 JMW Motorsport – Giacomo Petrobelli* / Larry ten Voorde / Salih Yoluc - 3’58’’938 Ford Mustang LMGT3 #77 Proton Competition – Ryan Hardwick* / Zacharie Robichon / Benjamin Barker - 3’59’’443 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 Heart Of Racing – Ian James* / Daniel Mancinelli / Alex Riberas - 3’59’’655 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #777 D’STATION Racing – Satoshi Hoshino* / Erwan Bastard / Marco Sorensen - 4’02’’787 Corvette Z06 LMGT3.R #82 TF Sport – Hiroshi Koizumi* / Sébastien Baud / Daniel Juncadella - 4’03’’681 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 #60 Iron Lynx – Claudio Schiavoni* / Matteo Cressoni / Franck Perera - 4’06’’495

