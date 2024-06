24H du Mans 2024 : Kobayashi ruine les chances de Toyota

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

On attendait les Porsche 963 et finalement c'est la BMW M Hybrid V8 qui se montre la plus véloce en ce mercredi de qualification. Pour ces 92e 24 heures du Mans, 61 voitures se disputaient le meilleur tour possible, la #86 du GR Racing ne parcourant pas de tour.

Aux avant-postes, Dries Vanthoor a signé un 3:24.465 pour BMW M Team WRT. La deuxième BMW en revanche n'est que 16e en 3:26.223 et n'ira pas en hyperpole. A la seconde place, on trouve la Cadillac de Bourdais/van der Zande/Dixon, à 177 millièmes de la BMW. Deux outsiders aux premières places ? Révolte !

Ferrari place sa première 499P à la 3e place. C'est celle de Fuoco et elle est à 266 millièmes de la BMW. La Toyota #7 avec Kobayashi au volant était 4e temps et filait vers l'hyperpole quand le pilote s'est planté (assez classiquement à Indianapolis) et a provoqué un drapeau rouge. Il a même été définitif, la séance ne reprenant pas, il restait en gros 5 minutes.

Sauf qu'avec ce rouge provoqué, tous les temps de Kobayashi sont supprimés. La Toyota partira 61e ! Autant dire qu'à la régulière, cela va être très compliqué pour cette GR010 même si les 24h du Mans ne sont jamais "à la régulière". Entre les voitures de sécurité, les rebondissement de fiabilité, et la pluie annoncée par averse, on aura des 24h passionnantes à n'en pas douter.

Tout le monde à partir de la 5e place remonte donc d'un cran. L'Alpine A424 de Chatin/Habsburg/Milesi est 4e à 4 dixièmes. Elle devance une autre Cadillac, l'autre Ferrari officielle puis deux Porsche 963, la Porsche Penske #6 officielle et celle qui décroche la timbale avec ce drapeau rouge, la Hertz Jota qui décroche le dernier ticket pour l'hyperpole. Si on rigole du côté BMW, ou même Ferrari, on doit faire la tronche du côté de Toyota avec la #8 qui n'est que 11e et la #7 en fin de grille.

Et que dire de Peugeot qui découvre les possibilités de sa 9X8 Evo avec la BoP 2024 (15 et 20e). Ou même des Lamborghini qui semblent hors rythme (13 et 21e). Comme attendu, l'Isotta est loin derrière les autres Hypercar et tentera de rallier l'arrivée.

En LMP2, le Cool Racing signe le meilleur temps de la catégorie devant AO by TF et United Autosport. En LMGT3, Proton Competition place la Ford Mustang en tête de la catégorie devant la McLaren 720S d'Inception Racing et la Corvette Z06 de TF Sport. Les Iron Dames (Bovy/Gatting/Frey) sur Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 manquent l'hyperpole pour 30 millièmes !

Désormais, les équipages vont faire les essais libres #2 à partir de 22h pour rouler de nuit. Ils retrouveront la piste demain à 15h pour les essais libres #3. Quand aux 8 premiers de chaque catégorie, ils disputeront l'hyperpole demain à 20h. Les 24 voitures se retrouveront sur le grand circuit du Mans pour uniquement 30 minutes ! Les autres regarderont à la télévision pour savoir qui partira en pole des 92e 24 heures du Mans.

Classement des qualifications des 24H du Mans 2024