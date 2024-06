24H du Mans 2024 - Zidane donne le départ, Ferrari se porte en tête

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Le départ des 24 heures du mans est un cérémonial de plus de 2h30. On aligne les voitures en grille, on l'ouvre à des "happy few" qui ont le sésame magique. Puis, on vide petit à petit la grille pour ne laisser que les équipes et les voitures. Le trophée des 24 heures peut alors être amené. Cette année, c'est Ferrari qui a l'honneur de l'amener puisque vainqueur sortant.

Les speakers dont l'indéboulonnable Bruno Vandestick s'en donne à coeur joie, le public aussi. On échappe à la pluie pour le moment et le soleil vient même réchauffer tout le monde. A l'applaudimètre, Zidane rivalise avec Gasly ou Ickx. C'est dire.