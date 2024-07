Nom de Zeus, la DeLorean DMC-12 prend vraiment la foudre désormais

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Alors que la De Lorean Company (qui n’avait rien à voir avec l’originelle) s'est cassé les dents sur son projet Alpha5 qui devait réssusciter la DMC-12 à travers un modèle futuriste et ultra moderne, et pendant que le fille de John DeLorean croit encore à son propre projet revival, finalement, c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures !

La DMC-12 des années 80, dessinnée par Giugiaro, était devenue culte après son utilisation dans la saga Retour vers le futur. Elle embarquait un V6 PRV de 132 CV, qui ne lui avait pas donné le caractère sportif que laissait supposer sa ligne. Si le rétrofit peut faire hurler quand il s'agit d'une Ferrari mue par un V12, le projet a plus de sens ici, vu que la DMC-12 elle-même se convertissait déjà à une propulsion "durable" et révolutionnaire à la fin du 1er épisode !

Des performances enfin sportives

Electrogenic a résolu ce problème avec une configuration de moteur électrique unique de 215 ch, qui augmente également le couple à 310 Nm (contre 216). Avec ce changement, la DMC-12 peut atteindre les 100 km/h en 5 secondes (moins de la moitié du temps de la voiture d'origine). La société n’indique pas le temps requis pour atteindre 88 miles, soit 141 Km/h, afin d‘activer le convecteur temporel, mais cela doit prendre environ 7 secondes. Electrogenic indique également que cette conversion peut être appliquée aux exemples de transmission automatique et manuelle.

Ce moteur est associé à une batterie de 43 kWh de qualité OEM à la place du réservoir de carburant, permettant une autonomie silencieuse d'environ 240 km selon les estimations du préparateur. La batterie ne délivre sans doute pas 2,21 gigowatts (oui c’était bien dit comme ça dans la VF) Vous bénéficierez également d'une technologie de freinage régénératif intégrée au kit. Malheureusement, pas encore de propulseurs pour les voyages aériens.

Mise à jour connectique

D'autres changements incluent à l'intérieur l'installation d'un selecteur de modes de conduite, y compris les modes Eco et Sport, un Launch Control tandis que la connectique permet de charger des tablettes, des téléphones et tout autre appareil électronique. Pas de programmateur de voyage temporel par contre. Electrogenic intégrera également Apple CarPlay, une climatisation améliorée et un tableau de bord virtuel, ce qui signifie que la voiture pourra réellement être utilisée au quotidien.

Steve Drummond, PDG d'Electrogenic, a déclaré : « Lorsque John DeLorean a décidé de fabriquer la DMC-12 il y a plus de quarante ans, il était déterminé à créer une voiture de sport durable et qui résisterait à l'épreuve du temps. Une conversion EV est donc tout à fait logique et semble conforme à la philosophie du projet original. »

L'estimation actuelle du prix se situe entre 65 000 £ et 85 000 £ pour une conversion (soit entre 75 000 et 100 000 euros) qui atteindra étrangement la barre des 100 000 £ une fois les taxes prises en compte.

Rappelons aussi qu’un autre projet est en cours, celui de Lynx Motors : la DMC-EV, avec un kit carrosserie légèrement revu et plus musclé, est propulsée par quatre moteurs électriques, avec un 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes et sa batterie de 70 kWh lui permettrait de disposer d'une autonomie allant jusqu'à 400 km. De plus, son système de recharge serait compatible avec les bornes Tesla. A suivre...