Théo Pourchaire déjà remplacé chez Arrow McLaren

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Des débuts encourageants

Protégé de Sauber, mais avec un avenir immédiat bloqué en F1, le natif de Grasse avait mis le cap vers le Japon, et la Super Formula. Après une seule course disputée à Suzuka, la blessure de David au poignet lui a ouvert les portes de l’IndyCar, avec Arrow McLaren. Théo Pourchaire s’était qualifié 22e et puis avait franchi la ligne d'arrivée 11e de sa première course dans la discipline, à Long Beach, sans avoir pu tester sa monture avant le week-end de course. Confirmé par la suite jusqu’à la fin de la saison, excepté l’Indy 500, le français a signé un premier top 10 à Détroit. Pourtant, il ne terminera finalement pas la saison, Arrow McLaren a maintenant décidé de faire place à Nolan Siegel, pilote de l’Indy NXT (la F2 nord-américaine).

Siegel, un "Norris" américain ?

L'équipe d'IndyCar Arrow McLaren assure que Théo Pourchaire, débarqué avant Laguna Seca, « n'a rien à se reprocher », et qu'il peut encore prétendre à une place au sein de l'écurie en 2025. L’écurie a notamment insisté sur le fait que les performances de ce dernier ne sont pas en cause, et que l'urgence était surtout de sécuriser et de s'assurer les services de Siegel au plus vite, le jeune américain – vu également sur quatre courses en IndyCar avec le Dale Coyne Racing -, étant très convoité depuis sa récente victoire en LMP2 aux 24 Heures du Mans.

"Il est évident que nous avions annoncé que Théo allait rester jusqu'à la fin de l'année et, à l'époque, c'était en fonction des options disponibles", a ainsi déclaré Gavin Ward, le directeur d'Arrow McLaren. "Nolan est un grand espoir, l'un des plus grands espoirs de l'IndyCar et de la scène nord-américaine, et je mentirais si je disais que nous n'avons pas un œil sur lui depuis un certain temps. Au moment où nous avons mis Théo dans la voiture, Nolan était engagé dans sa saison Indy NXT, et avec les clashs de ce côté et avec son programme sur quelques courses [en IndyCar] avec Coyne, une saison complète ne semblait pas être à l'ordre du jour."

"Avec les récents développements et le choix qu'il a fait de se retirer de la saison NXT à Road America, cela a fait avancer les choses rapidement. Et alors que nous envisagions un engagement pour 2025, il est devenu évident que la chose logique à faire, même si ce n'était pas la décision la plus facile – facile en termes de logique, je dirais, et peut-être pas la plus facile émotionnellement – était d'avancer rapidement et de le faire monter dans la voiture dès que possible afin que nous puissions démarrer l'année prochaine de la meilleure façon".

Cette décision fait donc de Théo Pourchaire le dindon de la farce. Il avait commencé à prendre ses marques au sein de la discipline mais semble moins « bankable » que Siegel pour le marché ord-américain. Tony Kanaan, directeur sportif d'Arrow McLaren, précise que le pilote tricolore n'a rien à se reprocher.

"Il n'a rien fait de mal. C'était juste la situation qui a amené les choses, et c'était une décision que nous devions prendre. Ce n'était pas personnel." "Ce n'était pas à cause de ses performances. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'était pas content, mais il a compris", a ajouté le Brésilien, qui a également révélé avoir proposé son aide à Pourchaire pour trouver une place en IndyCar à l'avenir.

Rien n'est perdu pour 2025

Le line-up Arrow McLaren pour le reste de la saison se compose donc de Pato O'Ward, Alexander Rossi et Nolan Siegel. Mais, si O'Ward et Siegel ont donc leur place assurée pour 2025 au sein de l'équipe basée à Indianapolis, le troisième baquet est encore à pourvoir pour l'an prochain et Pourchaire n'est pas écarté en tant que candidat.

En tous cas, tout cela met une nouvelle fois en lumière la difficulté des débouchés en provenance de la F2. La F1 est cantonnée à 20 volants, d'autant plus que les carrière s'allongent pour les vétérans. Le GP2 (à l'exception de Davide Valsecchi et Fabio Leimer, titrés en 2012 et 2013) et la F2 avaient jusque là réussi à placer leurs champions en F1, mais cela se bloque de nouveau depuis 2 saisons. Felipe Drugovitch a certes trouvé un 3e volant chez Aston Martin, mais le binome Alonso/Stroll poursuit sa route, et désormais Théo Pourchaire se retrouve dans une situation instable. Attention au syndrome de la F3000...