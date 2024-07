Shell : pause dans les biocarburants, dépréciations au 2e trim

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Shell s’attend à des dépréciations

Le géant pétrolier Shell a ainsi indiqué dans un communiqué s’attendre à des dépréciations après impôts de 1,5 à 2 milliards de dollars. Liant cette situation à ses installations à Singapour (0,6 à 0,8 milliard de dollars) mais également à une usine en construction à Rotterdam, aux Pays-Bas (0,6 à 1 milliard de dollars). La publication de ses résultats du deuxième trimestre est prévue pour au 1er août.

Suspension d’une immense usine aux Pays-Bas

La semaine dernière, Shell avait annoncé suspendre la construction d'une immense usine de biocarburants aux Pays-Bas, qui doit produire du carburant durable d'aviation (CDA ou SFA en anglais) et du diesel renouvelable à partir de déchets.

Le géant pétrolier s’est fixé comme objectif long terme de produire sur ce site 820 000 tonnes de biocarburants par an. Il est présenté comme l'un des plus importants projets de ce type en Europe.

L’usine de Rotterdam devrait entrer en fonctionnement en 2024 et produire des carburants à faible teneur en carbone à partir de déchets tels que les huiles de cuisson, les graisses animales et d’autres produits résiduels industriels et agricoles, en utilisant une technologie mise au point par Shell.

Au démarrage de l’unité, l’apport en matières premières devait être complété par une gamme d’huiles végétales, notamment de colza, certifiées durables jusqu’à ce que des matières premières avancées soient largement disponibles. Reste que désormais, le projet est gelé sans que Shell n'ait précisé combien de temps durerait le gel.

Net baisse du bénéfice de Shell en 2023

Comme son compatriote BP, le géant pétrolier a fait machine arrière ces derniers mois sur certains objectifs climatiques, mettant d'avantage l'accent sur le pétrole et le gaz … avec pour objectif de renforcer ses bénéfices.

Au premier trimestre, Shell avait publié un bénéfice en nette baisse en valeur glissante annuelle, arguant d'une diminution des recettes d'exploration et production. La major avait déjà vu son bénéfice chuter fortement en 2023, pénalisé par la baisse des prix des hydrocarbures qui avaient atteint des sommets l'année précédente.

BP a suspendu le mois dernier deux nouveaux projets de production de CDA et diesel renouvelable, après avoir indiqué l'an dernier qu'il ne réduirait plus sa production de pétrole d'ici 2030.

Sources : Shell