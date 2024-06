Nissan va produire un VE avec Dongfeng en Chine

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Réduire les couts fixe / augmenter le taux d’utilisation de l’usine

En produisant des VE pour Dongfeng, Nissan vise à réduire les coûts fixes et à augmenter le taux d'utilisation de l'usine, lequel a diminué en raison de la baisse des ventes, précise Nikkei.

Le troisième plus grand constructeur automobile japonais fabrique d’ores et déjà le véhicule électrique Ariya et le SUV X-Trail dans le cadre de sa coentreprise avec Dongfeng dans l'usine de Wuhan. Laquelle est dotée d’une capacité de production annuelle de 260 000 véhicules.

Production du Zhiyin de Dongfeng

Selon le Nikkei, le site va débuter désormais la production du nouveau véhicule électrique Zhiyin de Dongfeng, qui appartient à sa marque Voyah.

Le 11 mai, le nouveau SUV électrique pur de Voyah, la marque haut de gamme de véhicules à énergies nouvelles de Dongfeng, a été révélé par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT). La voiture, dont le nom de code interne est H37, est positionnée en dessous du Voyah FREE. La traduction littérale de "Zhiyin" (知音) en chinois est "ami intime".

Nissan chahuté en Chine

Nissan exploite huit usines en Chine par le biais de sa coentreprise avec Dongfeng. La semaine dernière, le constructeur japonais a interrompu la production dans l'une de ces usines, tout en affirmant rester engagé sur le plus grand marché automobile du monde.

« Dongfeng Nissan a cessé de produire dans son usine de Changzhou et cela fait partie de notre optimisation », avait indiqué dans une brève déclaration le constructeur nippon.

Nissan et son concurrent et compatriote Honda ont été particulièrement touchés en Chine par le passage des consommateurs à des voitures bon marché, bourrées de logiciels, produites par une large gamme de marques locales, dont BYD.

Le déploiement rapide de véhicules électriques par les constructeurs automobiles chinois pose non seulement des difficultés à Nissan et aux autres constructeurs japonais en Chine, mais constitue également un défi croissant pour eux dans d'autres régions, comme l'Asie du Sud-Est et l'Europe.

Sources : Nikkei, Reuters