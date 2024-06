Hyundai : le syndicat vote en faveur d’une grève en Corée du Sud

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

L'âge moyen des employés de Hyundai Motor et de Kia Corp. est en augmentation. Plus de la moitié des employés avaient plus de 50 ans en 2023, moins d'un sur dix se situait dans la vingtaine.

Pour résumer

Les salariés syndiqués de Hyundai en Corée du Sud ont voté en faveur d'une action de grève après l'échec des négociations avec le constructeur sur les augmentations de salaire et l'extension de l'âge de la retraite. Le vieillissement de la population et le départ à la retraite des baby-boomers ont de sérieux impacts sur l'emploi industriel dans le pays.

À la fin de 2022, Hyundai Motor comptait 30 101 employés âgés de 50 ans ou plus, représentant 43,7 % de sa main-d'œuvre. En revanche, le nombre d'employés de moins de 30 ans était de 9 263, soit moins d'un tiers de ceux de plus de 50 ans.

La branche de Hyundai Motor du syndicat coréen des travailleurs de la métallurgie a récemment tenu une assemblée générale extraordinaire et a décidé de lier l'âge de la retraite à l'âge auquel les employés sont éligibles pour recevoir la pension nationale, a rapporté le Dong-A Ilbo, l'un des trois principaux quotidiens sud-coréens.



Actuellement, l'âge de réception de la pension nationale est de 63 ans, mais il sera porté à 65 ans à partir de 2033. En réponse, le syndicat de Hyundai Motor demande que l'âge de la retraite, actuellement fixé à 60 ans, soit prolongé à un maximum de 64 ans.