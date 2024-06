Des groupes énergétiques poursuivent Biden contre les normes de l’EPA

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

L’administration Biden a récemment finalisé de nouvelles normes en matière d’économie de carburant des véhicules. En mars, elle a également ajusté un calcul clé pour déterminer les scores d'économie de carburant des véhicules électriques et a finalisé des normes d'émissions plus strictes pour les véhicules lourds.

D'autres actions – devant les tribunaux, sur le plan législatif de la part des Républicains du Congrès et politiquement de la part du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump – devraient remettre en cause les efforts réglementaires du président Joe Biden visant à réduire la pollution provenant des véhicules grand public, qui représentent environ 16 % des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis.

La règle de l’EPA ne prescrit pas une seule solution technologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En d’autres termes, il n’interdit pas les voitures thermiques ni n’impose les véhicules électriques. On s’attend cependant à ce que cela pousse l’industrie automobile à produire davantage de voitures hybrides et de véhicules électriques au cours de la prochaine décennie.

"L'EPA a outrepassé l'autorité du Congrès avec cette réglementation qui éliminera la plupart des nouvelles voitures thermiques et des hybrides traditionnels du marché américain en moins d'une décennie", a ajouté l’avocat général de l'API. "Nous sommes impatients de faire valoir notre cause devant le tribunal » a-t-il martelé.

"Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour protéger les consommateurs américains, les employés du secteur manufacturier américain et la sécurité énergétique durement gagnée de notre pays contre ce mandat gouvernemental intrusif", a déclaré Ryan Meyers, vice-président principal et avocat général de l'API, exprimant un discours commun aux opposants aux véhicules électriques.

Les groupes pétroliers et gaziers ont déposé leur plainte la semaine dernière devant la Cour d'appel de Washington. Ils ont été rejoints par la National Corn Growers Association, l'American Farm Bureau Federation et plusieurs concessionnaires automobiles en tant que co-requérants dans la poursuite. Leur plainte fait valoir que l'EPA a outrepassé son autorité en vertu du Clean Air Act, qui confère à l'agence le pouvoir de réglementer les émissions des véhicules.

Pour résumer

Une coalition de groupes de pression pétroliers et gaziers poursuit ainsi l’administration Biden pour qu’elle mette fin à ses nouvelles normes d’émissions polluantes. Ni plus, ni moins !

Dans le cadre de l’attaque qu’ils mènent devant la justice, l'American Petroleum Institute (API) et l'American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM), se plaignent du fait que les réglementations de l'Environmental Protection Agency (EPA) finalisées en mars dernier mettront fin de facto à la vente de véhicules neufs thermiques d'ici 2032. Diminuant ainsi drastiquement leur manne pétrolière.

En pleine période électorale US, les plaignants mettent en avant la protection des consommateurs américains, des employés du secteur manufacturier américain et la sécurité énergétique des Etats-Unis.