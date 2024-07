Cours du pétrole : hausse inégalée depuis plus de 2 mois

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Le cours du pétrole en hausse de plus de 2 %

Les cours du pétrole ont fortement progressé lundi, orientés à la hausse par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le début de la saison des ouragans et par les prévisions d'une demande importante en carburants en cette période de congés.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, aura ainsi progressé de 1,88%, pour atteindre 86,60 dollars.

En parallèle, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, a enregistré une hausse de 2,25% à 83,38 dollars.

Plusieurs facteurs haussiers, le Liban inquiète

Les analystes estiment que deux facteurs majeurs orientent le cours du pétrole à la hausse : l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah et un indice PMI manufacturier chinois solide.

Répondant à un tir de 20 roquettes contre son territoire par des combattants palestiniens, Israël a frappé lundi le sud de la bande de Gaza.

Mais désormais c’est l’extension potentielle du conflit au Liban qui inquiète les investisseurs. Après une multiplication des attaques de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise, un conflit entre Israël et le Hezbollah libanais est notamment redouté.

Autre élément haussier : la saison des ouragans aux Etats-Unis et dans les Caraïbes a débuté de manière précoce et violente, faisant craindre un possible impact sur les équipements de production et de raffinage dans le golfe du Mexique.

Lundi, l'ouragan Béryl a touché une île de Grenade, dans les Antilles. Des vents qualifiés de "dévastateurs" allant jusqu'à 240 km/h, ont été enregistrés par le Centre national américain des ouragans (NHC).

Certains analystes estiment que cette tempête « monstre », observée qui plus est dès la fin du mois de juin augure un tableau inquiétant pour la suite de la saison. Ils anticipent de ce fait une hausse du prix du baril.

Sources : AFP