Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

BYD cherche à investir en Tunisie

L’intérêt de BYD pour le marché tunisien a été récemment confirmé par I.D Hyung, directeur général de la région Moyen-Orient et Afrique au sein du groupe.

Lors d’une réunion tenue en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, le dirigeant du groupe chinois a exprimé la volonté de BYD d’explorer les opportunités d’investissement dans le pays.

La rencontre a porté sur les perspectives de coopération et d’investissement dans les domaines de la mobilité électrique, de la recherche et développement (R&D), ainsi que de la fabrication d’énergies renouvelables et de solutions de stockage.

Rappelons qu’au-delà des véhicules électriques, BYD est largement réputé pour ses innovations en matière de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie. Avec une présence établie dans plus de 40 pays à travers le monde, le groupe emploie environ 600 000 personnes et figure parmi les leaders mondiaux dans la production de batteries rechargeables.

Il est considéré le 2ème fournisseur, au plan international, au niveau de l’industrie des batteries rechargeables avec la présentation de nombreux brevets dans le domaine du transport électrique.

Cette éventuelle implantation de BYD en Tunisie pourrait non seulement stimuler l’économie locale en créant de nouveaux emplois, mais aussi renforcer les capacités du pays dans le domaine des technologies dites vertes.

La filiale tunisienne du groupe a été créée en 2017 et elle investit dans le secteur des énergies propres et dans l’industrie automobile et des bus électriques, ainsi que des batteries rechargeables. La filiale est divisée sur trois unités.

La Tunisie intéresse les investisseurs du secteur automobile

A l’occasion de la rencontre, la ministre a également mis l’accent sur l’importance des compétences et des expertises tunisiennes dans le domaine de l’industrie des composants automobiles, soulignant qu’un nombre important des entreprises mondiales ont manifesté leur intérêt à investir en Tunisie et à réaliser de nouveaux projets en matière d’industrie des composants automobiles.

La transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone et réduire le coût énergétique

Si les medias tunisiens indiquent que BYD pourrait jouer un rôle crucial dans la transition énergétique et l’adoption de véhicules à faible émission en Tunisie, on peut raisonnablement penser que ces potentielles installations pourraient également alimenter le marché européen.

Le marché des véhicules 100 % électriques est à l’heure actuelle peu développé au Maghreb compte-tenu de leur tarif prohibitif pour bon nombre de consommateurs, du manque d’infrastructures de recharge, et d’un climat pas forcément des plus propices à ce type de motorisation.

La ministre a toutefois tenu à préciser que le développement du transport électrique allait contribuer à la réduction des émissions du carbone et des gaz à effet de serre en vue de réaliser la neutralité carbone, en plus de la réduction du coût énergétique au niveau national, puisque le secteur du transport est le secteur le plus consommateur d’hydrocarbures. Nous y voilà …

BYD mise sur le marché tunisien

Mais BYD y croit ! Helios Cars, le distributeur officiel du groupe chinois en Tunisie, a ainsi dévoilé le 27 juin 2024 une gamme de véhicules électriques et hybrides rechargeables révolutionnaires qui s’apprêtent à conquérir le marché tunisien.

Trois modèles 100% électriques – la citadine Dolphin, le crossover Atto 3 et le SUV Tang – et deux hybrides rechargeables – le SUV Song Plus DM-I et la berline King DM-I – composent cette nouvelle gamme. Objectif affiché : « redéfinir l’expérience de conduite des automobilistes tunisiens ».

Sources : medias tunisiens