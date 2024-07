ZEEKR : à défaut d’USA, la marque chinoise arrive au Mexique

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Accord avec Geely pour le Mexique en février 2024

Avec l'annonce récente du nouveau SUV compact 7X , la gamme ZEEKR se compose actuellement de six modèles. Certains d'entre eux sont déjà commercialisés en Europe et d'autres sont prévus sur d'autres continents.

En février dernier, la société mère de ZEEKR, Geely Auto, a signé un accord pour revendre ses véhicules électriques au Mexique au moins jusqu'à la fin de 2026.

L'accord comprenait également le secteur des pièces et des accessoires de rechange pour soutenir l'afflux de véhicules ZEEKR destinés aux clients mexicains.

Geely s'est ainsi engagé à acheter et à revendre les véhicules électriques ZEEKR et leurs accessoires respectifs, plafonnant ses achats à 674 millions de RMB (92,7 millions de dollars) en 2024, 1,56 milliard de RMB (214,5 milliards de dollars) en 2025 et 3,13 milliards de RMB (430,2 milliards de dollars) en 2026.

La berline 001 et le SUV X lancés au Mexique

À l'époque, cependant, il n'y était aucunement fait mention de modèles ZEEKR qui seraient vendus dans un premier temps dans la partie sud de l'Amérique du Nord. Mais c’est aujourd’hui chose faite : selon un récent article publié sur Weibo par ZEEKR, la marque va lancer deux premiers modèles au Mexique : la berline 001 et le SUV X.

Le modèle 001 est vendu à partir de 988 000 pesos mexicains (54 850 $), tandis que le SUV X est vendu à partir de 799 000 pesos mexicains (44 350 $).

Ce lancement marque la première entrée de ZEEKR en Amérique du Nord, le constructeur automobile chinois profitant de l'empreinte déjà établie par sa société mère, Geely Holding.

Notre avis, par leblogauto.com

Le marché mexicain est d’autant plus important à surveiller qu’il s’agit du plus proche du marché US que ces modèles fabriqués en Chine n’aient jamais atteint.

Reste que les États-Unis imposent toujours des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises de véhicules 100 % électriques à batterie,les véhicules ZEEKR ne devraient donc pas a priori traverser la frontière ...