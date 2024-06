Stellantis met la pédale douce sur le télé travail des ingénieurs

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Stellantis renvoie ses ingénieurs au bureau

Annulant une politique mise en avant par son DG Carlos Tavares pour réduire les dépenses dans une entreprise qui défendait le télé-travail à domicile à la suite de la pandémie du Covid 19, Stellantis NV renvoie ses ingénieurs automobiles au bureau.

Depuis janvier, les ingénieurs doivent se rendre sur site au moins trois jours par semaine, et certains y sont jusqu'à six jours lorsqu'une nouvelle voiture est présentée, a déclaré Ned Curic, responsable de l'ingénierie et de la technologie chez Stellantis.

"Il est impossible de concevoir des véhicules à distance", a-t-il estimé, ajoutant : « il faut avoir des gens ensemble. Vous devez faire des sessions de conception, des sessions d'ingénierie et des builds ensemble. Cela nous aide à accélérer un certain nombre de projets » a-t-il ajouté, faisant référence aux fonctionnements en mode projet (Essai/erreur, intelligence collective, prototypage) pour proposer de nouvelles solutions.

Stellantis à 100 à l’heure sur le télé-travail jusqu’à présent

Stellantis a défendu le télé-travail ces dernières années et, ce faisant, a considérablement réduit l'espace de bureau et vendu des actifs immobiliers.

Les syndicats ont critiqué l'intensité de la pression exercée sur les salariés, affirmant qu’ils sont souvent encouragés à rester chez eux autant que possible. Cette politique s'inscrit dans le cadre d'une campagne de rigueur de Tavares, qui a argué de la concurrence intense des constructeurs automobiles chinois pour supprimer des emplois dans des pays comme l'Italie et la France.

En 2022, le constructeur a déclaré que sa politique de travail à distance était devenue permanente, permettant aux salariés hors chaîne de montage de travailler à domicile 70 % du temps, tandis que plusieurs autres entreprises exigeaient que le personnel retourne plus fréquemment dans les bureaux depuis la fin des confinements liés au covid-19.

Tavares lui-même travaille depuis son domicile au Portugal environ une semaine par mois, selon Bloomberg. "Le travail à distance est très flexible au sein de Stellantis, en fonction de la nécessité de travailler plus ou moins souvent physiquement ensemble", a déclaré un porte-parole de l'entreprise. "Il y a une délégation à la direction pour établir les conditions de la meilleure performance possible."

Curic réorganise les opérations d'ingénierie

Curic, un ancien cadre de Microsoft et d'Amazon qui a rejoint Stellantis en 2021, a réorganisé les opérations d'ingénierie du constructeur depuis que son rôle a été élargi l'année dernière pour inclure la recherche et le développement.

Il supervise environ 15 000 ingénieurs, dont beaucoup sont basés en France, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, avec des équipes en croissance également au Brésil et en Inde.

Le changement de politique de Curic contribue à apaiser les craintes selon lesquelles il pourrait être plus difficile à l'heure actuelle pour les ingénieurs de Stellantis de travailler efficacement ensemble sur de nouvelles voitures. L'entreprise est au milieu d'un ambitieux plan de déploiement de nouveaux véhicules, avec 25 modèles qui devraient être introduits cette année.

Notre avis, par leblogauto.com

Reste que Stellantis passe désormais à de nouvelles méthodes RH (Ressources Humaines) : souhaitant recruter la majorité de ses ingénieurs dans des pays comme le Maroc, l'Inde et le Brésil. Une stratégie menée alors que les constructeurs automobiles font face à une concurrence axée sur la guerre des prix et à une demande en baisse. Mais qui a ses limites : le travail physique en équipe a encore du bon pour échanger et faire foisonner les idées !

Sources : Bloomberg