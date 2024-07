Rivian et Volkswagen main dans la main

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Rivian c’est la grenouille qui se veut plus grosse que le boeuf. Les américains ont de l’ambition et ont conclu des beaux partenariats pour les vehicules utilitaires, mais leurs ventes de vehicules particuliers ont du mal à décoller, ce qui bride le developpement de futur modèles plus compatibles avec les différents marchés internationaux. Malgré les difficultés financières, Rivian a notamment présenté en début d’année les concepts attractifs R2, R3 et R3X, qui auraient toute leur place sur nos chaussées de vieux européens conservateurs.

Afin de consolider financièrement la perennité de la société, de rassurer les actionnaires (et il le faut en ces temps difficiles pour le constructeur européen), et lancer un signal de fiabilité dans le milieu, rien de mieux que se joindre à un vieux de la vieille. C’est ce qu’on en conclut en voyant la nouvelle joint-venture de Rivian avec…..Volkswagen ! Ainsi, en injectant dans un premier temps près d’un Milliard de Dollars dans une nouvelle co-entreprise (et jusqu’à 4 Milliards de dollars supplémentaires), le groupe Allemand s’assure d’avoir accès à une technologie de software pour plateforme de véhicule électrique fraiche, efficiente et efficace, soit tout ce qu’il n’arrive pas à developper en interne pour rendre leurs vehicules électriques attrayants.

Quant à Rivian, en mettant à disposition une partie de ses recherches reduit drastiquement ses couts de developpement et soulage instantanément ses comptes, ce qui annonce du positif pour les prochaines générations de véhicules à imaginer et faire progresser sur toute la seconde moitié de la décennie.