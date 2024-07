Premier teaser de la prochaine Bentley Flying Spur

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

La seconde génération, qui date de 2019

La Flying Spur actuelle est arrivée en 2019, reposant sur la plateforme MSB de la Bentley Continental GT II. Elle est équipée d'une transmission intégrale et, pour la première fois dans l'histoire de Bentley, de quatre roues directrices. La Flying Spur proposait le W12 biturbo de 6 litres, puis à partir de 2020 le V8, d'origine Porsche, que l'on retrouve aussi sur la Continental GT5 et enfin en 2021 la variante avec un moteur hybride, que l'on retrouve aussi sur le Bentayga, associé à une batterie d'une capacité de 14,1 kWh permettant une autonomie de 40 km en tout électrique.

Au revoir W12...

Si la prochaine génération semble adopter un style classique - pas une révolution, les caractéristiques stylistiques des Bentley modernes sont restées intactes, avec les phares divisés, la grande calandre et le B ailé sur le capot- c’est sous le capot que le changement sera le plus significatif avec l’adoption d’un moteur Phev V8 de 782 ch et 1000 Nm de couple, ce qui représentera plus de 150 chevaux de puissance supplémentaire par rapport à la Flying Spur actuelle. C’est l'adieu définitif aux 12 cylindres, normes environnementales oblige, ce qui a déjà commencé avec le SUV Bentayga restylé en 2023, même si ce bloc va poursuivr sa tournée d’adieu sur des séries très exclusives, comme le cabriolet Batur.

Bonjour V8 PHEV !

En lieu et place du W12, la Flying Spur profitera de l'arrivée du bloc « Ultra Performance Hybrid » avec le V8 Phev qui vient d'être lancé sur la Continental GT Speed. Grâce à cette technologie, le vaisseau amiral pourra déclarer moins de 40 g/km de CO2 en cycle WLTP, tandis qu la batterie de 25,9 kWh, la même que celle utilisée par la Continental GT Speed, permettra une autonomie 100% électrique pouvant atteindre 72 km et 2 heures et 45 minutes pour se recharger sur une prise de 11 kw.