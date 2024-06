Bentley introduit une nouvelle génération de Continental GT

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Chaque nouvelle génération de la Continental GT depuis l'originale de 2003 a cherché à peaufiner son élégance et ses prestations, tout en conservant des proportions similaires et plusieurs éléments de style caractéristiques. Le nouveau modèle est immédiatement reconnaissable comme une Bentley.

Un lifting progressif, axé sur l'optimisation

Esthétiquement, cette nouvelle Continental ressemble plus à un lifting de la précédente génération. Le nouveau visage rappelle la Bentley Batur, mais les phares sont plus grands, la calandre plus petite et les prises d'air du pare-chocs sont similaires à celles de la Continental GT sortante. Les paires de 4 phares avant deviennent une paire de blocs optiques de forme ovale avec un bandeau LED qui, tel un sourcil, appuie le regard du véhicule. Le profil se passe des ouïes latérales de son prédécesseur, tandis que les feux arrière sont plus allongés avec des graphiques LED en forme de bijou. Le reste de la carrosserie semble assez familier, conservant les ailes arrière musclées et les lignes de caractère plongeantes.

L’intérieur ne révolutionne pas celui de la précédente génération. Néanmoins, les ingénieurs de Bentley ont amélioré l'isolation acoustique, ajouté une nouvelle architecture électrique, le dernier ADAS et un système d'infodivertissement plus avancé compatible avec la connectivité sans fil et les mises à jour en direct. Le modèle conserve le Bentley Rotating Display, l'écran de 12,3 pouces étant fixé sur l'une de ses trois faces.

Les points forts de l'intérieur comprennent le nouveau motif matelassé sur le revêtement, les sièges réglables dans 20 directions et les trois systèmes audio disponibles couronnés par l'unité phare Naim avec 18 haut-parleurs et 2 200 watts. La Continental GT Speed ​​propose des matériaux de haute qualité dans différentes couleurs et finitions. Si cela ne suffit pas, les propriétaires peuvent accéder à des options de personnalisation plus sophistiquées du département Mulliner .

Record de puissance

Le point fort de la nouvelle Continental GT / GTC Speed ​​réside dans ce qui se trouve sous le capot. A l’instar de Bugatti et Porsche, Bentley entame sa mue électrifiée. A l'instar de Bugatti qui troque le W16 pour un V16, Bentley renonce à son atypique W12. Le nouveau groupe motopropulseur hybride rehcargeable « Ultra Performance Hybrid » développe une puissance combinée de 782 CV et 1 000 Nm de couple, dépassant les chiffres des moteurs V8 et W12 non électrifiés abandonnés . En fait, la nouvelle Continental GT Speed ​​est la Bentley la plus puissante jamais construite.

La configuration comprend un V8 biturbo de 4,0 litres d'une puissance de 600 CV bien connu au sein du groupe VW et un seul moteur électrique, intégré dans la transmission à double embrayage à huit rapports et apportant 190 CV supplémentaires. Ceci est très similaire au groupe motopropulseur PHEV de la Porsche Panamera Turbo E-Hybrid , bien que dans la Bentley, il soit encore plus puissant.

La batterie a une capacité de 25,9 kWh, montée derrière l'essieu arrière pour un équilibre de poids optimal. Selon le cycle WLTP, le grand tourisme a une autonomie électrique de 81 km et une autonomie combinée de 859 km. Une charge complète prend 2 heures et 45 minutes à partir d'une prise de 11 kW.

Plus lourde, mais plus rapide

Bâtie sur un nouveau châssis, la nouvelle Bentley bénéficie d'un système de transmission intégrale avec vecteur de couple et d'un différentiel à glissement limité électronique sur l'essieu arrière. De plus, le châssis actif Bentley Performance plus sophistiqué comprend le système de stabilisation active du roulis 48 V, une nouvelle suspension pneumatique à deux chambres, des amortisseurs adaptatifs à double soupape, une nouvelle génération de logiciel de commande ESC et une direction à quatre roues motrices, garantissant que la dynamique de conduite est à la hauteur de ses performances. Dans l'ensemble, Bentley affirme que le châssis offre plus de confort et un meilleur contrôle de la carrosserie par rapport à l'itération précédente.

Si la Continental propose en standard des freins acier ventilés standard, il est possible d'opter pour un système de freins en carbone-carbure de silicium. Les deux utilisent des étriers à dix pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière.

Malgré un gain de poids substantiel de 192 kg par rapport à son prédécesseur, la nouvelle Continental GT Speed ​​accélère de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteint une vitesse de pointe de 335 km/h. Cela le rend 0,4 seconde plus rapide que le modèle à moteur W12 de la génération précédente, tout en correspondant à sa vitesse de pointe. D'autre part, la Continental GTC Speed ​​topless boucle le sprint de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et a une vitesse de pointe limitée à 285 km/h.

Afin de prouver les performances de la nouvelle Continental GT Speed, Bentley l'a emmenée au tunnel de Ryfylke en Norvège. Le modèle a atteint sa vitesse maximale de 335 km/h depuis l'arrêt en 33 secondes, battant un record de vitesse « non officiel » pour une voiture dans un tunnel. Notez que le tunnel Ryfylke, dans le comté de Rogaland, est le tunnel routier sous-marin le plus long et le plus profond au monde, mesurant 14,4 km de long et descendant jusqu'à 292 m.

Les livraisons des nouvelles Bentley Continental GT Speed ​​et GTC Speed ​​débuteront au troisième trimestre 2024.