Nouveau Peugeot 3008 : un vrai succès commercial ?

"Le lancement commercial du nouveau PEUGEOT E-3008 est un véritable succès avec 50 000 commandes enregistrées à ce jour, en seulement deux mois de commercialisation à travers l'Europe. 25 % des commandes concernent la version 100 % électrique".

Voilà l'entrée en matière du communiqué que nous avons tous reçu en ce 1er août 2024. L'info est reprise souvent tel que. Peugeot ajoute que cela dépasse largement les objectifs fixés. On ne peut que s'en réjouir pour le groupe et la marque si tel est le cas, elle qui traverse un premier semestre 2024 en demi-teinte. Surtout qu'il est assemblé à Sochaux et est 100% électrifié avec une version 100% électrique, un PHEV et un micro hybride.

Cependant, certains n'hésitent pas à poser plusieurs questions sur ces 50 000 commandes. En effet, Peugeot ne communique pas sur les commandes de flotte, ni sur les "bascules de commandes" entre l'ancienne génération et la nouvelle. Ces "bascules" sont des commandes du véhicule de l'ancienne version, qui sont transformées, par le constructeur, en commandes sur la nouvelle version, quitte à faire une ristourne, pour gonfler les chiffres de la nouveauté.

Les commandes des flottes ont, par le passé, souvent joué des tours aux marques de Stellantis, et pas que eux, avec par exemple Jeep qui se ventait de bons lancements de tel ou tel modèle alors qu'il s'agissait souvent de ventes aux loueurs, avec de forts rabais.

Alors, réjouissons-nous de ce démarrage pour le nouveau Peugeot 3008. Mais si la marque veut réellement convaincre sur ce point, elle doit publier la répartition des ventes. Sinon, cela restera de la communication à la petite semaine. Ne pas oublier que Stellantis a raté sa communication sur la version "Long Range" qui au départ devait atteindre 700 km avant d'être officiellement annoncée, désormais, à 680 km. La force des symboles.