Maserati : fermeture de concessions en France

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Il existe des symboles qui figurent dans la légende et le mythe de l'Italie, et Maserati en fait clairement partie. Mais depuis 2022 et surtout 2023, la situation devient préoccupante.

Fermetures en cascade

Le premier signal inquiétant est venu de l'usine Maserati de Grugliasco qui a officiellement fermé ses portes fin 2023, marquant la fin du « pôle de luxe » imaginé par Sergio Marchionne, avec les derniers ouvriers qui ont quitté l'usine pour être transférés à Mirafiori. Les Levante et GranTurismo sont produits dans l'usine de Mirafiori et seront bientôt rejoints par la nouvelle génération du GranCabrio. L'usine de Grugliasco a cependant été fondamentale pour la croissance du Trident, qui, grâce aux Ghibli et Quattroporte produites à Turin, a réussi à presque décupler ses volumes, dépassant les 50 000 unités par an à la fin des années 2010. En outre, l'usine de Viale Menotti, à Modène, fonctionne au ralenti. Ses 200 employés ne travaillent que 15 jours tous les deux mois, la Maserati MC20 , produite en Émilie, ne recevant pas la demande souhaitée.

A cela s’est ajouté la fin de l’Innovation Lab, qui constituait un centre de développement de la technologie et des différents produits Maserati. Jusqu'à 1 100 ingénieurs ont travaillé en interne, mais il est désormais temps de dire au revoir à ce projet, la situation devenant de plus en plus critique. De ce nombre, pas plus de 130 ingénieurs seront confirmés au siège de Maserati, tous transportés à l'usine centrale, tandis que pour tous les autres il faudra chercher un autre emploi. Le luxueux simulateur qui avait été installé à l'intérieur pour la conception des voitures devra également changer d'emplacement, le lieu le plus probable où il sera placé étant le centre d'essais Stellantis à Balocco, dans la province de Vercelli.

Effondrement en Italie et en France

Les ventes chez Maserati se sont effondrées, notamment en Italie. Au mois de mars, la chute est de 25,6% par rapport au même mois de 2023, avec seulement 349 véhicules vendus. Le premier trimestre de la nouvelle année a également commencé avec le frein à main serré, avec 802 unités vendues et une baisse de 23,7%. Ce sont les Etats-Unis qui "sauvent" actuellement le Trident, représentant environ 1/3 des ventes mondiales avec 400 unités mensuelles en moyenne. En 2024, Maserati a connu une série de fermetures de concessions en France, un marché où le malus écologique fait évidemment très mal aux modèles non électrifiés tandis que l’absence de PHEV l’exclut des soutiens fiscaux. Pour exemple, il s'est vendu 3 Maserati en mars 2024, et 12 au mois de Mai...Trois concessions ont aisi fermé cette année : Rennes, Menton et, dernièrement, Mulhouse.

Une stratégie en question

Les nouveaux modèles Folgore, avec la Grecale, la GranTurismo et la GranCabrio, incarnent cette transition vers les véhicules électriques, une stratégie pour se démarquer et répondre à des réglementations de plus en plus strictes. Cette approche marque une rupture avec les autres marques qui continuent de proposer des modèles thermiques et des hybrides rechargeables, mais elle s’avère très risquée, car le marché électrique connait un net reflux depuis fin 2023. Alors que d’autres grands constructeurs reconsidèrent et réinvestissent dans le thermique pour conserver un « mix » de motorisations, la bascule radicale vers le tout électrique semble à contre-courant…