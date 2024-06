Le circuit de Croix-en-Ternois menacé par des motos belges !

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

C'est David Derieux de La Voix du Nord qui nous narre l'affaire. Une association, Les Voix vertes, mène une campagne médiatique auprès de la population de Croix-en-Ternois, Siracourt, Ramecourt, Gauchin-Verloingt, etc. pour savoir s'ils trouvent que le circuit fait trop de bruit. Selon le journal, 108 questionnaires sur 600 ont été retournés, avec une soixantaine de gens mécontents. La cause des grognements ? Le bruit évidemment.

Pourtant, le circuit vérifie bien que les 95 dB des compétitions de motos régies par la FFM (Fédération Française de Motocyclisme). Pour les journées automobiles aussi le bruit est contrôlé. Mais, le circuit accueille aussi des compétitions motos belges. Et la fédération belge autorise un niveau sonore de 102 dB. Cela représente un bruit plus de quatre fois plus fort que 95 dB.

« On demande des choses qui se pratiquent déjà autour d’autres circuits : poser des sonomètres, faire respecter les limites de bruit, instaurer des coupures entre 12 h et 14 h, et définir des jours sans bruit. On s’aperçoit que le circuit de Croix est le plus permissif », estiment les membres des Voix vertes dans des propos rapportés par La Voix du Nord

La direction du circuit semble - enfin - écouter la grogne et propose de débattre avec l'association des mesures qu'il faudrait adopter. Déjà, la limitation à 95 dB serait un plus pour les riverains excédés, et tant pis pour les compétitions belges qui ne veulent pas s'y conformer.

Le circuit de Croix-en-Ternois est certes perdu au milieu de la campagne vu de loin (32 km de Béthune et 38 km d'Arras) mais, pour les riverains, il est entre 750 et 1000 m à vol d'oiseau. Et ce ne sont pas des maisons construites après l'ouverture en 1973. A son ouverture, le circuit était demandé par les habitants. Cela apportait une économie locale intéressante. Mais, d'événements occasionnels important, comme beaucoup de circuits, Croix-en-Ternois est passé à une exploitation régulière.

Et c'est finalement là que le bât blesse. Quelques événements dans l'année sont supportés par rapport à ce qu'ils ramènent d'animations et d'économie. Cependant, tous les jours et tous les weekends ou presque, cela peut user, et c'est compréhensif.