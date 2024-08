La Xiaomi SU7 Ultra aura sa version de série !

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Quand la Chine s'éveillera

Après l’offensive industrielle et commerciale, qui s'accompagne d'une stratégie risquée, l’offensive sportive ! Xiaomi a dévoilé il y a peu un prototype axé sur la piste de la berline SU7, la SU7 Ultra (oui ça fait vraiment nom de smartphone), vouée à venir défier les références sur les circuits, dont la Nordschleife. Le concept est en effet attendu prochainement sur la piste au Nürburgring afin d'établir un nouveau record parmi les véhicules électriques.

La SU7 radicale reçoit un kit aérodynamique assez voyant, caractérisé par un énorme aileron arrière, des ailes évasées, un nouveau séparateur avant, des jupes latérales et des volants de course spéciaux. Il utilise également de nouveaux moteurs électriques fabriqués en interne, développant une monstrueuse puissance de 1 527 ch.

Des propriétaires qui devront relever des défis

Le directeur général de Xiaomi, Lei Jun, a donné son feu vert pour que la sauvage SU7 Ultra entre en production, juste un mois après que la berline sauvage ait été dévoilée sous forme de prototype. Compte tenu de la puissance du SU7 Ultra, les futurs propriétaires devront progresser pour explorer toutes ses performances. Selon Lei, les conducteurs devront passer un examen étape par étape pour libérer la voiture. Ces jouets en effet ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Idée malicieuse : les conducteurs devront atteindre certains "objectifs", un peu comme dans le système de permis des jeux Gran Turismo, pour débloquer progressivement les différents modes de conduite, allant de "Débutant" à "Performance", et ainsi bénéficier des performances maximales de leur voiture.

Xiaomi ouvrira les carnets de commandes de la voiture au premier trimestre 2025. Aucun détail de prix n'a été annoncé, mais elle pourrait facilement concurrencer la Porsche Taycan Turbo GT.

ça va décoiffer

La SU7 Ultra annonce des caractéristiques bluffantes avec une force d’appui pouvant atteindre 2 145 kg, mais aussi un poids de "seulement" 1 900 kg, ce qui reste relativement « léger » pour une électrique évidemment. Le SU7 Ultra est environ 465 kg plus léger qu'une Porsche Taycan Turbo GT et environ 300 kg plus léger qu'une Tesla Model S Plaid. Les panneaux de carrosserie en fibre de carbone ont joué un rôle clé à cet égard.

Une batterie CATL Qilin 2.0 fournit de l'énergie aux trois moteurs électriques de la super berline. Xiaomi affirme que le SU7 Ultra n'a besoin que de 1,97 seconde pour atteindre 100 km/h, 5,97 secondes pour atteindre 200 km/h et se propulsera de 0 à 300 km/h en 15 heures secondes. Cette année, Xiaomi veut battre le temps au tour de 7:07,55 de la Taycan Turbo GT au Nürburgring .