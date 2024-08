9200 dollars de perte par voiture pour Xiaomi

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Eh bien, on peut qualifier ce résultat d'excellent. Déjà, Xiaomi connaît un bon démarrage de ses ventes en Chine. Nombre de "start-ups" de l'électrique se sont fracassées en lançant leur produit prometteur. Ici, l'accueil est plutôt bon et bénéficie de la réputation du géant de la tech.

Surtout, ne perdre "que" 9200 dollars par voiture lors d'un lancement est excellent ! Pour rappel, on est souvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars par voiture de perte sur les premiers mois, voire les premières années, encore plus dans le monde novateur de l'électrique (coucou Tesla). Certains programmes VE de constructeurs généralistes ne sont même jamais vraiment rentables, sauf à considérer les amendes pour émissions de polluants évitées (diverses lois CAFE).

Rentabilité avant fin 2024 ?

Donc, du côté de Xiaomi, on est très satisfait de ce second trimestre 2024, le premier de vente de véhicules électriques. D'ailleurs, l'objectif est toujours d'atteindre 100 000 SU7 écoulés par trimestre (oui oui) d'ici novembre. Si Xiaomi y arrive, le programme SU7 serait alors rentable. Un immense exploit qui soulignerait la réussite du géant Chinois. Un autre modèle, un SUV, doit être dévoilé en octobre prochain.

Pour le moment, Xiaomi se concentre sur son développement en Chine et se lancera à l'assaut du monde d'ici 2 ou 3 ans, peut être avant si son lancement est plus que réussi. Un répit donc pour les concurrents qui doivent trembler en voyant un tel premier trimestre.

Quand on voit que certains constructeurs "traditionnels" peinent à rentabiliser les programmes de VE (on parle d'une moyenne de US$6000 par voiture électrique vendues aux USA NDLA), on peut saluer l'audace de Jaguar ou de Maserati de passer au 100% électrique. Si cela peut paraître suicidaire de notre point de vue d'Européens attachés au thermique et à l'histoire de ces marques, d'un point de vue industriel, il est plus "facile" d'équilibrer une production 100% électrique qu'une production thermique et électrique qui demande plus d'investissement dans les plateformes, les motorisations, etc.

Tesla a déjà montré la voie en étant un constructeur 100% VE. Mais, l'histoire récente est aussi pleine de constructeurs 100% VE qui n'ont pas eu les reins assez solides pour tenir le temps de faire venir la rentabilité. Si Xiaomi y arrive en quelques mois, on en connaît qui se prépare des "nervous breakdown".

Le communiqué de Xiaomi sur le bilan S2 2024.