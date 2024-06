Ford Mustang GTD Carbon Series

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Les amateurs de Mustang à la recherche de sensations fortes peuvent déjà s’appuyer sur la Dark Horse, ou encore la Dark Horse R dédiée à la piste. Et l’on peut aussi franchir le pas de la compétition avec les versions GT4 et de la GT3. Mais s cela n’est pas suffisant, et que vous désirez l'utiliser "tous les jours",vous pouvez opter pour la GTD, la plus radicale des Mustang de route, qui revient en 2024 avec la Carbon Series.

Un look qui ne passe pas inaperçu

La Mustang n'est déjà pas, à la base, une voiture discrète, mais cette GTD attire encore plus le regard grâce à sa nouvelle peinture Chroma Flame. Cette teinte bordeaux profond, qui fait partie des six couleurs de la Mustang GTD - avec le gris polymimétique, le rouge Race, le noir Shadow, le blanc Frozen et le bleu Lightning - est une exclusivité de la GTD. Mettant en valeur la carrosserie en fibre de carbone, la Carbon Series laisse apparaitre cette noble matière sur le capot et le toit, tandis que les jantes (en aluminium ou en magnésium) sont peintes en Magnetite. Des bandes de couleur carrosserie ou des bandes peintes contrastées sont disponibles, de même que des étriers de frein peints en bleu Grabber, rouge Race ou noir.

La nouvelle Mustang GTD reçoit surtout un Pack Performance, qui a été développé dans la perspective de réaliser un tour du légendaire Nordschleife en moins de 7 minutes. Ce pack ajoute un bouclier plus agressif, des volets sous la carrosserie et un système de réduction de la traînée à l'aileron arrière (DRS). Les éléments aérodynamiques actifs réduisent la traînée en ligne droite sans sacrifier l'appui aérodynamique en courbe. Le pack Performance comprend également le Pack Lightweight, qui supprime certains matériaux insonorisants et ajoute des jantes en magnésium de 20 pouces.

« De nombreuses voitures de sport se distinguent dans un domaine, mais pour réaliser un tour rapide au Nürburgring, une voitre doit exceller dans tous les aspects. Les virages, l'adhérence, le freinage, l'accélération, il n'y a pas un seul domaine où elle ne peut pas briller », a déclaré Greg Goodall, Ingénieur en Chef Mustang GTD. « De la carrosserie légère en fibre de carbone à l'aérodynamique active du pack Performance, nous avons appris, grâce au sport automobile, comment faire en sorte que la Mustang GTD soit performante partout, tout cela dans le but de réaliser un tour du Nürburgring en moins de sept minutes. »

Réglages et boutons en plus

A l’intérieur, la Mustang reçoit un volant à méplat doté d'une jante épaisse rembourrée avec des inserts Dinamica et un revêtement en cuir, ainsi que des inserts en fibre de carbone. En exclusivité toujours sur la GTD, des boutons sur le volant permettent de régler la fermeté de la suspension et le mode d'échappement, ce qui permet au conducteur de garder les yeux sur la route tout en réglant les performances.

Deux nouveaux boutons ont également été ajoutés sur la console centrale, devant le sélecteur de vitesse rotatif, pour accéder aux fonctions Track Apps et activer une fonction de levage de l'essieu avant pour franchir les obstacles et dos d’ânes. Les conducteurs peuvent également mieux maitriser la boîte de vitesses à double embrayage et huit rapports, qui gère les 800 chevaux et plus du V8 suralimenté, grâce à de larges palettes en titane imprimées en 3D, surdimensionnées et légères.

Un peu de jeu vidéo

La Mustang GTD met en valeur l’interface numérique de la Mustang. La technologie de jeu Unreal Engine qui équipe le système d'infodivertissement SYNC 42 comporte désormais une scénographie de départ et d’arrêt spécifique à la Mustang GTD sur l'écran tactile de 13,2 pouces et le combiné d'instruments numérique reconfigurable de 12,4 pouces. Chacun des six modes de conduite met en scène une Mustang GTD, tandis qu'un nouveau combiné d'instruments Performance est exclusif au summum des performances de la Mustang. Il met l'indicateur de vitesse et le tachymètre au premier plan, tout en supprimant toutes les informations superflues. Enfin, l'avatar de la Mustang sur la page My Mustang représente désormais une Mustang GTD.

Les candidatures pour une demande d’achat ont été ouvertes sur le site MustangGTD.com ce jeudi en Europe, avec un prix de départ affiche à 364.900 euros.