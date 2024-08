Ford Maverick Lobo : parfum de eighties et nineties

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Utilisant une plate-forme monocoque à traction avant partagée avec les Ford Escape et Bronco Sport, le Maverick se situe en dessous du Ford Ranger et a connu un beau succès en 2023, avec 94.000 ventes sur le sol américain, plus une exportation au Mexique et au Brésil. Le nouveau modèle « Lobo », présenté comme plus sportif, présente des touches de style et des améliorations de maniabilité.

Une mode bien ancrée dans une époque

Ford affirme que le Maverick Lobo a été inspiré par les camionnettes abaissées, es "Street Trucks", une tendance qui a été popularisée au milieu des années 80 et jusqu’au début des années 2000, laquelle fusionnait style et performance dans une silhouette unique. L'idée est née en 2019 du designer de Ford Josh Blundo.

Le "Maverick Lobo" se dote de jantes en alliage noires Turbofan de 19 pouces. Les autres caractéristiques spécifiques incluent un carénage avant plus sportif, des jupes latérales de la couleur de la carrosserie et un pare-chocs arrière assorti. La seule chose qui manque est un ensemble d'ailes larges comme celles du Ford Ranger MS-RT . Le camion est disponible dans les teintes Velocity Blue, Carbonized Grey Metallic, Oxford White et Shadow Black. À l’intérieur, le thème s’inspire du streetwear pour lui donner un côté original et un brin de fantaisie. Les sièges gainés de cuir présentent une surimpression inspirée des graffitis, le lettrage Lobo en relief sur les dossiers et des coutures contrastées en Grabber Blue et Electric Lime.

Pas de puissance en plus

Sous le capot du Ford Maverick Lobo se trouve le moteur EcoBoost turbocompressé de 2,0 litres d'origine, produisant 241 CV et 373 Nm de couple, associé à une boîte de vitesses automatique à sept rapports, envoyant la puissance aux quatre roues via un système 4WD. La transmission automatique à huit rapports a été abandonnée et remplacée par la transmission automatique à sept rapports de la Focus ST à hayon européenne, avec un calibrage unique pour la Lobo. Ford a ajouté un radiateur et un ventilateur plus grands pour un refroidissement amélioré, ainsi qu'un refroidisseur d'huile de transmission. Chose étonnante, ce Lobo qui se veut plus sportif ne bénéficie pas d’une augmentation de puissance notoire, ce qui risque de decevoir les dans du "tuning" de pick-up.

Ford essaie de compenser en évoquant « un châssis peaufiné », promettant des « performance sur route ». Par rapport au Maverick standard, la suspension a été abaissée de 13 mm à l'avant et de 29 mm à l'arrière, tout en comportant des amortisseurs spécialement réglés. En conséquence, la hauteur totale a été réduite de 20 mm. La configuration de la direction a également été repensée et un système de répartition du couple est ajouté via une unité de transmission arrière à double embrayage pour affiner le caractère de conduite du petit pick-up Ford. La puissance de freinage a également été améliorée grâce à des freins plus gros et des étriers à double piston à l'avant, provenant de la Ford Focus ST de spécification européenne.

Enfin, il existe un nouveau mode de conduite Lobo, censé « améliorer les performances dans les virages, l’adhérence et la stabilité, en aidant à minimiser le sous-virage ». Cependant, ce mode devrait être réservé aux circuits fermés selon Ford, car il libère tout le potentiel de couple et réduit l'intervention du contrôle de stabilité (similaire au mode piste de la Ford Mustang).