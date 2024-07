Fiat relance le "bonus tricolore" en Italie

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

court-circuit pour les Fiat électriques

Le communiqué de presse Fiat a beau parler de "l'intérêt constant pour les modèles Fiat entièrement électriques", la réaité du marché est différente. En 2024, les ventes de la 500e se sont effondrées avec, sur le premier trimestre 2024, moins 50 %. En avril 2024, la Fiat 500 électrique ne figurait toujours pas dans le top 10 des ventes VE en Europe alors qu’elle y était en 2023. Quant à la 600e, son début de carrière est également très confidentiel. Résultat, l’usine de Mirafiori est à l’arrêt quasi permanent depuis le printemps avec des mesures de chômage partiel, tandis que l’usine de Termoli, qui produit des V6 et des Firefly de moins en moins utilisés dans le groupe, voit sa transformation vers la production de batteries mise en suspens par les difficultés des VE. Fiat se décide donc à réagir, et tant pis pour la rentabilité et les marges, alors que Stellantis commence à tirer la langue..

Un nouveau bonus et des nouveautés en attente

Turin lance donc une nouvelle édition du « bonus tricolore », encore plus intéressante que la précédente puisqu’elle permet à tous les clients d’en profiter, même ceux sans reprise ni mise à la casse.Jusqu'au 31 août, il sera possible d'accéder à un prêt dédié de Stellantis Financial Services qui propose un faible versement de départ et la possibilité de restituer la voiture après 36 mois, de pouvoir la remplacer ou la garder.

Pour la Fiat 500e, la remise totale dépasse les 6 000 €, compensant ainsi totalement l'absence d'incitations étatiques. Avec le "Fiat Tricolore Bonus", il est donc possible d'acheter la 500e avec une batterie de 23,8 kWh et 190 km d'autonomie (cycle WLTP) pour une mensualité à partir de 199 euros, une caution de 5 000 €. L’Abarth 500e commence avec une mensualité à partir de 269 euros et la nouvelle 600e avec une mensualité à partir de 299 euros par mois.

Ironie du contexte, une nouvelle édition spéciale 500e Mirafiori sera disponible à partir de septembre exclusivement sur le marché italien. Ce modèle célèbre les ouvriers et l'usine de Mirafiori cinquante ans après les débuts de la 131 Mirafiori en 1974, alors que l’usine traverse justement une crise de production sans précédent.

Le communiqué ‘invite tout le monde à se rendre sur les showrooms italiens du réseau Fiat pour découvrir les détails de cette promotion extraordinaire et prendre immédiatement le volant de l'emblématique 500e 100% électrique, également dans la version haute performance Scorpion, ou à bord du nouveau 600 "family mover" qui apporte la marque revient au segment B, avec toute son énergie, son col roulé et sa couleur"

Un appui gouvernemental trop éphémère

Le prix reste pour l’instant l’un des facteurs bloquants, et Fiat réagit face au recul de l’appui étatique. A l’image du « leasing social » victime de son succès en France, l’Italie a connu un phénomène encore plus spectaculaire avec l’incitation à l’achat mises en place en mai 2024. Les particuliers gagnant moins de 30 000 euros par an pouvaient désormais acquérir une Fiat 500 électrique 23 kWh pour seulement 39 € par mois, après un acompte de 1350 € et la mise à la casse d’un véhicule classé Euro 2. Cette offre comprenait une réduction de 1 750 € de Fiat et 11 000 € d’incitations de l’État, pour un véhicule dont le prix catalogue est de 29 950 €. À la fin de l’offre, il était possible de racheter la voiture pour 14 990 €.

Sauf que l’Italie a sous-estimé la demande. Le site dédié à son nouveau bonus n’aura tenu que 9 heures. Le budget de 240 millions d’euros destiné à l’achat de voitures 100 % électriques a été épuisé et le gouvernement italien a été contraint de fermer son portail dédié aux demandes de subventions pour les voitures électriques en catastrophe.

Les aides pour les véhicules hybrides rechargeables, hybrides simples et thermiques avec avec des émissions de CO2 entre 61 et 135 g/km sont toujours disponibles, mais Fiat paye encore son retard dans l’hybridation, en attendant la 500 Torino qui doit venir à la rescousse. Concernant la Fiat 500e, elle souffre aussi d’un prix de base qui demeure élevé, à plus de 30.000 euros, d’autant que de nouveaux VE très compétitifs vont arriver sur le marché, dont la ë-c3.