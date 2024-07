La future Fiat 500 hybride s'appellera Torino

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

Dans le cadre des célébrations des 125 ans de Fiat, le directeur du constructeur automobile italien Olivier François a confirmé que la future 500 hybride qui sera produite à l'usine de Mirafiori s'appellera Fiat 500 Torino, en hommage à la ville qui accueille sa production. Cette fois, il n'y aura aucun problème avec le gouvernement puisque la voiture a été conçue, développée et produite en Italie. Son moteur sera également fabriqué en Italie et plus précisément dans l'usine Stellantis de Termoli. Elle pourra même arborer un petit drapeau italien, si ça leur dit !

L'idée, explique Olivier François, est née d'une conversation avec le maire de Turin Stefano Lo Russo, qui lui a proposé d'utiliser le nom de la ville qu'il administre. Après l’épisode polémique de l’Alfa Romeo Milano, finalement débaptisé sous la pression gouvernementale en raison de sa fabrication en Pologne, cette 500 Torino permettra peut-être de recoller un peu les morceaux entre Stellantis et les autorités, d’autant que la charge symbolique, à la fois de la ville en question et du modèle, est très forte.

Relancer Mirafiori

Le moteur choisi pour la nouvelle Fiat 500 Torino est le trois cylindres 1.0 FireFly, qui délivre 70 ch et 95 Nm de couple, dans la version 12V mild hybrid. Il a été mis à jour et on le retrouve dans la Fiat Panda Hybrid. La production du moteur aura lieu dans l'usine Stellantis de Termoli, tandis que la boîte de vitesses manuelle à six rapports sera fabriquée à Mirafiori, où l'eDct6 automatique est également produite.

Esthétiquement, la Fiat 500 Torino sera presque entièrement similaire à la Fiat 500e dont elle dérive et il en va de même pour son intérieur, ses aménagements, etc. Ce qui changera, c'est le prix étant donné que la Fiat 500e démarre à partir de 30.000 euros alors que l'hybride devrait osciller entre 18.000 et 20.000 euros. Nous verrons si cette voiture pourra à elle seule relancer la fortune de l'usine de Mirafiori qui traverse une période difficile en raison de la baisse de la production due à une demande en baisse.