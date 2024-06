Castagna propose une Topolino craquante pour aller bronzer

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

L'atelier Castagna Milano a repris une Fiat Topolino dans le but de créer une version vraiment unique du petit véhicule électrique que nous connaissons tous. Le modèle s'est retrouvé dans l'actualité avec l'affaire de la saisie dans le port de Livourne de 134 exemplaires, en raison d'un problème inhérent à son « italianité », dans une série d'escarmouches et de démonstrations de force entre Stellantis et le gouvernement italien. Voici sans doute un moyen de le « réitalianiser ».

Le restylage esthétique a été réalisé sans interventions mécaniques. Ainsi, on retrouvera toujours un moteur électrique de 6 kW alimenté par une batterie de 5,4 kWh. La Fiat spéciale dans cette configuration esthétique sera proposée en deux variantes : « courte » et « longue », grâce à l'ajout d'un espace arrière.

Carbone et aluminium

Pour les modifications structurelles, Castagna Milano a utilisé de l'aluminium afin de minimiser le poids total du véhicule électrique. Pour les nouveaux panneaux de carrosserie, un procédé d'impression 3D créé par l'entreprise utilise des filaments de fibre de carbone.

La transformation du quadricycle électrique Fiat implique la suppression des portes. Pour augmenter la sécurité, des seuils surélevés avec des barres d'acier ont été insérés. Une fois le toit démonté, un arceau de sécurité prend place. Un cadre de support a été inséré pour la housse en tissu imperméable, tandis que les protections latérales transparentes entourent l'habitacle de la Fiat Topolino Spiaggina.

Personnalisation digne d'une grande

Pour rendre ce produit encore plus exclusif, Castagna Milano a utilisé du bois massif. Les clients pourront choisir de personnaliser leur Topolino Spiaggina avec de nombreuses options, en choisissant parmi différentes finitions et couleurs. L'acajou, le teck, le citronnier, le chêne et le wengés sont proposés. Les accessoires spécialement conçus pour le modèle Spiaggina ne pouvaient pas non plus manquer.

En ce qui concerne la peinture, les clients pourront choisir entre les couleurs pastel classiques et les variantes spéciales opalescentes, à combiner avec des couleurs contrastées pour les passages de roues et pour les éléments supplémentaires avant et arrière. La personnalisation s'étend également aux enjoliveurs, à la couleur du cuir nautique intérieur et aux fibres végétales tissées. Parmi les options sur mesure, se distinguent également le panier en osier pour le tableau de bord, le volant en bois, les jantes en alliage chromé et le plancher en liège ou en contreplaqué marin. La prise de charge et la douche sont cachées dans les éléments arrière verticaux en bois.De quoi faire fureur aux abords des plages !

La version "longue" dispose d'un porte-à-faux arrière de 30 cm, avec un plancher de chargement en teck et un coffre à bagages supplémentaire en dessous. La Fiat Topolino Spiaggina de Castagna Milano sera disponible dans des couleurs pastel et d'autres nuances opalescentes spéciales.

Le prix de cette craquante Topolino est évidemment en conséquence : 25 000 euros HT pour la transformation standard, mais il s'élève à 35 000 euros HT pour la version longue. Espérons sur une bonne météo pour le retabiliser !!!