Airbagate : Stellantis mis en demeure par l’UFC-Que Choisir

« Depuis le début du mois de mai 2024, l’ensemble de notre réseau associatif est […] assailli par les appels de milliers de consommateurs, légitimement inquiets et exaspérés par votre gestion pour le moins calamiteuse de cette procédure de rappel et d’immobilisation sans précédent », indique ainsi la présidente de l’UFC-Que Choisir, Marie-Amandine Stévenin, dans une lettre ouverte adressée au directeur général de Stellantis, Carlos Tavares.

« À défaut de réponse et d’engagements satisfaisants dans le délai d’un mois, l’UFC-Que Choisir engagera toutes actions judiciaires utiles afin de préserver les droits des consommateurs et de défendre l’intérêt collectif de ces derniers », a indiqué l’association dans un communiqué.

Pour résumer

La pression monte pour Stellantis face au dangereux problème d’Airbag défectueux. L’association de défense de consommateurs UFC-Que Choisir vient de mettre en demeure le groupe automobile Stellantis de « mettre en place des solutions concrètes » pour ses clients.

Dénonçant parallèlement « l’incurie » du groupe automobile.

Pour rappel, Citroën a lancé le rappel de 605 000 Citroën C3 et DS3 produites entre 2009 et 2019. Ces voitures pourraient s’avérer fort dangereuses pour les occupants, avec la possibilité d'avoir un airbag - fourni par l’entreprise Takata qui a fait faillite en 2017 - qui, en se déployant, projette des fragments (alias shrapnels) potentiellement mortels. Sauf que plus de 600 000 véhicules au rappel … les garagistes habilités ne savent pas faire en l’absence d’une procédure finement pensée et menée …